Denetim mekanizmalarının sıkılaşmasıyla birlikte teknoloji dünyasının regülasyon tarafında hareketli günler yaşanıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından paylaşılan son veriler, denetimlerin mali sonuçlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle son iki yıllık süreçte idari para cezası kalemlerindeki artış, daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı. Peki, BTK cephesinde yaşanan bu mali patlamanın arkasında hangi detaylar yer alıyor?

BTK tarafından uygulanan idari para cezası kalemlerinde dev artış

Kurumun mali tablolarına bakıldığında, idari para cezası gelirlerinde 2025 yılında kontrol edilmesi güç bir yükseliş gözleniyor. 2024 yılında yaklaşık 350,7 milyon TL seviyesinde kalan ceza gelirleri, 2025 yılı bittiğinde yüzde 471 oranında artarak 2 milyar TL sınırını aştı. Bu durum, BTK tarihinin en büyük yıllık sıçraması olarak kayıtlara geçti.

Asıl dikkat çeken veri seti ise 2026 yılının ilk üç aylık döneminden geliyor. 2025 yılının aynı döneminde yaklaşık 27,4 milyon TL olan tahsilat miktarı, 2026’nın ilk çeyreğinde 344,3 milyon TL seviyesine fırladı. Elektronik haberleşme sektöründeki bu devasa fark, ceza gelirlerinin sadece bir yıl içinde 12,5 kat arttığını gösteriyor.

BTK tarafından kesilen cezaların sadece 2026 ilk çeyrek verisi, 2024 yılının toplam ceza miktarını yakalamayı başardı. Ülke genelindeki denetim dalgası genel bütçe rakamlarına da yansırken, kurumun bu alandaki performansı ortalamaların çok üzerinde seyrediyor. İdari para cezası kalemleri artık bütçenin önemli bir lokomotifi haline dönüştü.

Cezaların merkezinde hangi sektörler ve nedenler var?

Kurum hem haberleşme hem de posta sektörü içerisinde hem olağan hem de şikayet odaklı denetimler gerçekleştiriyor. Mobil operatörler tarafında fatura hataları, haksız ücretlendirmeler ve hizmet kalitesi sorunları öne çıkıyor. Ayrıca şebeke problemleri ve kişisel veri ihlalleri gibi kritik konularda da BTK tarafından ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Posta ve kargo dünyasında ise PTT başta olmak üzere kurye firmaları mercek altına alınıyor. Lisanssız taşımacılık yapılması, gönderilerin hasar görmesi veya kaybolması gibi durumlar cezaların temelini oluşturuyor. Ayrıca zamanında yapılmayan teslimatlar ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmemesi de idari para cezası uygulanmasına yol açıyor.

İlginizi Çekebilir: BTK açıkladı! Operatör şirketlerinden dert yananların sayısı katlandı! Kullanıcılar neden şikayetçi?

