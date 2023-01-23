Nokia ve Samsung 5G için yeni bir patent lisans anlaşması üzerinde anlaştı. Samsung, çok yıllı yeni bir anlaşmayla Nokia’ya telif ödemeleri yapacak. İki şirket arasındaki bir önceki patent lisans anlaşması 2022 sonunda sona ermişti, yeni anlaşmanın ne kadar süreceği açıklanmadı. Nokia bugün yaptığı açıklamada, bir önceki anlaşmanın 2022 sonunda sona ermesinin ardından Samsung ile yeni bir çapraz lisans patent anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın şartları gizli kalırken Nokia, “Samsung ile yapılan anlaşmanın telekom şirketinin daha önce açıklanan uzun vadeli görünümüyle tutarlı olduğunu” vurgululadı

Ayrıca bkz: En Ucuz Faturalı Operatör Tarifeleri | En F/P Paket Kimde? (2023)

Nokia’nın 5G ve diğer teknolojilerdeki temel buluşlarını kapsayan anlaşma kapsamında Samsung, Nokia’ya 1 Ocak 2023’ten itibaren çok yıllı bir dönem için ödeme yapacak.

Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander şunları söyledi: “Samsung akıllı telefon sektöründe bir lider ve kendileriyle dostane bir anlaşmaya varmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Anlaşma her iki şirkete de yenilik yapma özgürlüğü tanıyor ve Nokia’nın patent portföyünün gücünü, Ar-Ge’ye onlarca yıldır yaptığı yatırımları ve hücresel standartlar ile diğer teknolojilere yaptığı katkıları yansıtıyor.” dedi

Nokia’nın 2000 yılından bu yana araştırma ve geliştirme için 130 milyar euro’nun üzerinde harcama yaptığı ve 5G için gerekli olduğu ilan edilen 4.500’den fazla patent ailesi de dahil olmak üzere yaklaşık 20.000 patent ailesinden oluşan bir portföye sahip olduğu belirtildi.