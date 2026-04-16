Norveç’in Bergen kentinde 2023 yılında yaşanan şiddetli bir trafik kaza olayı, teknoloji dünyasında ve hukuk sisteminde tartışılmaya devam ediyor. Yetkililer ve bağımsız uzmanlar, bir Tesla aracının ana bilgisayarındaki kritik bir parçanın gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu ortaya çıkardı. Soruşturmanın seyrini kökten değiştiren bu gelişme, modern otomobillerdeki dijital verilerin güvenliğini yeniden tartışmaya açıyor. Peki, fiziksel olarak koruma altındaki bir araçtan en önemli delil nasıl çalınabilir?

Tesla kazası soruşturmasında çalınan ağ kartı krizi

Norveç Yol İdaresi tesislerinde muhafaza edilen Tesla Model Y taksisinin, bağımsız inceleme için sevk edildikten sonra tahrif edildiği belirlendi. Uzman analist Simen Huse, inceleme yapmak üzere aracın içini açtığında şaşkınlık yaratan bir tabloyla karşılaştı. Aracın ön konsolunun parçalandığı, vidaların yerlere saçıldığı ve kablo bağlantılarının kesildiği görüldü. En önemlisi ise aracın sunucularla iletişimini sağlayan ağ kartının yerinden sökülerek çalındığı saptandı.

Bu ağ kartı, şiddetli kaza anındaki tüm verilerin depolanması ve iletilmesi görevini üstleniyor. Şirket, kaza sırasında verilerin yüklenmesinin durduğunu ve aradaki 6 saniyelik kritik boşluğa dair bilgilerinin olmadığını savunuyor. Eksik olan bu donanım parçası, tam da o saniyelerde neler yaşandığını aydınlatabilecek yegane kanıt niteliği taşıyor. Kimin veya kimlerin bu kadar spesifik bir parçayı neden hedef aldığı henüz gizemini koruyor.

Olay günü, 12 yıllık tecrübeye sahip olan ve alkol almadığı kesinleşen taksi sürücüsü, aracın kontrol dışı hızlandığını dile getirdi. Araç içi kamera kayıtları, Tesla yönetiminin “sürücü gaza bastı” savunmasıyla çelişen detaylar barındırıyor. Görüntülerde, araç hızla ilerlerken ve büfeye çarpmadan önce fren lambalarının yandığı açıkça seçiliyor. Şirketin sunduğu rapor ise pedal verilerinin sürekli gaza basıldığını gösterdiğini iddia ediyor.

Bağımsız uzmanlar, bu durumun bir donanım arızası ihtimalinden kaynaklanabileceği görüşünü paylaşıyor. Bosch CDR operatörü Simen Huse ve Sintef araştırmacıları, elektronik sistemlerdeki voltaj sıçramalarının yanlış gaz sinyalleri üretebileceğini vurguluyor. Bergen polisi, 2024 yılının sonunda teknik arıza ihtimalinin dışlanamayacağını kabul ederek şoför hakkındaki tüm suçlamaları geri çekti. Sürücü, mahkeme kararıyla suçsuz bulundu.

Aracı inceleyen uzman Huse, gördüğü manzara karşısında “Gözlerime inanamadım” ifadesini kullandı. Sürücünün avukatı Torkjell Øvrebø, müvekkilinin profesyonel bir taksi işletmecisi olduğunu ve pedalları karıştırmasının imkansız denecek kadar düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Avukat, gerçeğe ulaşmak adına polisin gerekirse Tesla sunucularına el koyması gerektiğini savunuyor. Avukat Øvrebø konuyla ilgili olarak, “Kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yapılması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

EDR (Event Data Recorder) nedir?

Motorlu taşıtlarda kaza öncesi ve kaza anındaki hız, frenleme ve hava yastığı açılması gibi teknik verileri kaydeden dijital birim olarak tanımlanıyor. Havacılıktaki kara kutularla benzer bir işleve sahip olan bu sistem, kaza nedenlerinin bilimsel kanıtlarla açıklanmasına yardımcı oluyor.

