Android 13’ün kararlı sürümü bir başka Samsung telefonu için daha gelmeye başladı. SamMobile’ın haberine göre, üretici işletim sisteminin en son sürümünü Galaxy A73 5G’ye sunmaya başladı ve ilk olarak Malezya’da yaşayan cihaz sahiplerine hitap etti.

One UI 5.0 ile Android 13 güncellemesi, telefona A736BXXU2BVK2 ürün yazılımı sürümünü getiriyor. Yayına göre, yapı Google’ın Ekim 2022 sistem güvenlik paketini getirirken, en güncel sürüm Kasım sürümü.

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Kullanılabilirlik Malezya ile başlamış olsa da, işletim sisteminin en son sürümünün diğer ülkelere ulaşması uzun sürmeyecektir. Samsung’un programına göre, Galaxy S22, Galaxy S21 ve Galaxy S20 serisi modellerin yanı sıra Galaxy A33 5G ve Galaxy A53 5G zaten güncellendi.

Galaxy A73 5G için Android 13 güncellemesinin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol etmek için cihazın “Ayarlar” bölümüne gitmeniz gerekir. Ardından, kullanılabilirliği kontrol etmek için “Yazılım Güncelleme” üzerine dokunun ve ardından yapı yayınlanmışsa “İndir ve Yükle” üzerine dokunun.

İçindekiler Yeni özellikler

Yeni özellikler

Android 13’e yapılan Galaxy A73 5G güncellemesiyle kullanıcılar, ekran alanını açmak için yığılmış widget’lar, yeni renk paleti ve uygulama bildirimleri için daha büyük simgeler gibi çeşitli yeni özelliklere erişebiliyor. Gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri de mevcuttur.

One UI 5.0 arayüzü ile eklenen özellikler arasında klavye için daha fazla emoji, kamera ve galeriye entegre edilmiş görüntülerde metin çıkarma aracı ve geliştirilmiş geçişler de yer alıyor. Yeni erişilebilirlik özellikleri, görüntü düzenleme iyileştirmeleri ve Bixby asistanı öne çıkan diğer özelliklerdir.

Kaynak: SamMobile