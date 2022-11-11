Dünyaca ünlü teknoloji devi Motorola en yeni Edge 40 serisi akıllı telefonlarını yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Henüz herhangi bir resmi duyuru yapılmadan önce, Moto Edge 40 Pro modeli bir sertifika web sitesinde görüldü. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

İçindekiler Motorola Edge 40 Pro Cihazının Muhtemel Özellikleri

Motorola Edge 40 Pro Cihazının Muhtemel Özellikleri

Şirketin yaklaşmakta olan premium cihazı kısa bir süre önce TDRA isimli web sitesinde sertifika alırken görüldü. Bu sertifika listesi temel olarak telefonun resmi takma adını doğruluyor ve hatta XT2301-4 model numarasını ortaya çıkarıyor. Sertifika bilgilerine ek olarak Edge 40 Pro’nun yakında Çin’de piyasaya sürüleceği söylenen yeniden markalanmış Moto X40 modeli olması da bekleniyor.



Özellikle, X40 modeli XT2301 model numarasını taşıyor, bu da temel olarak Edge 40 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyon olduğunu doğruluyor. TDRA listelemesinin yanı sıra, akıllı telefon EEC web sitesinde de onaylanmıştı. Ancak ne yazık ki, yeni çevrimiçi listelerin her ikisi de Edge 40 Pro’nun dahili özellikleri veya tasarımı gibi daha ince ayrıntıları ortaya koymuyor. Ancak şimdilik Moto X40 ile ilgili önceki söylentiler ve sızıntılar bize yeni gelecek cihaz hakkında bazı fikirler yaratabilir.

Telefonun Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi çipi Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile donatılması bekleniyor. Bu çipin LPDDR5X RAM ile eşleştirileceği de doğrulandı. Edge 40 Pro’nun arka tarafında 50 megapiksel birincil sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 12 megapiksel telefoto atıcıdan oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacağı söyleniyor. Cihaz 68W hızlı şarjı destekleyecek ve ön yüzünde 165Hz yenileme hızına sahip kavisli bir OLED panel bulunacak. Bunlar dışında cihaz Bluetooth 5.2 bağlantısını destekleyecek. İlerleyen günlerde yeni canavar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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