Samsung, uzun süredir üzerinde çalıştığı One UI 8.5 güncellemesiyle kullanıcı arayüzünde görsel açıdan dikkat çekici yeniliklere hazırlanıyor. Yeni sürümün en çok konuşulan detaylarından biri ise, stok ve üçüncü parti uygulama ikonlarında göze çarpan üç boyutlu (3D) görünüm oldu. Peki One UI 8.5 ile birlikte başka hangi değişiklikler geliyor?

One UI 8.5 ile uygulama ikonlarında 3D dönem başlıyor!

İlk olarak One UI 7.0 sürümünde gradyan renkli simgelerle yenilenen stok uygulama ikonları, One UI 8.0’da daha düz bir tasarımla sunulmuştu. Ancak One UI 8.5’te Samsung, gölge ve kavis detaylarıyla ikonlara daha belirgin bir üç boyutlu görünüm kazandırmayı planlıyor. Bu yeni görünüm henüz tüm uygulamalara yansımamış olsa da, sızıntılar Samsung’un tasarımda ciddi bir dönüşüm denediğini gösteriyor.

Samsung, yalnızca ikonlarda değil stok uygulamalarında (yani şirketin kendi uygulamalarında) da görsel düzenlemelere gidiyor. Alt kısımda kullanılan sekme çubuğu daha kompak bir tasarımla yenileniyor. One UI 7.0 ile eklenen sekme yazıları ise One UI 8.5 ile kaldırılarak daha minimalist bir görünüm oluşturuluyor.

One UI 8.5 çıkış tarihi

Şu anda geliştirme aşamasında olan One UI 8.5 güncellemesinin, önümüzdeki yıl tanıtılacak Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor. Yeni yazılımın ilk etapta amiral gemisi modellerde, ardından ise daha geniş Galaxy cihaz ailesinde dağıtılması öngörülüyor.

Biz yeni tasarımı beğendik ancak kullanıcılar ikiye bölünmüş durumda. Bakalım stabil sürümü kullanacak olan kullanıcılar bu yeni değişikliklere nasıl tepki verecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? One UI 8.5 ile gelecek bu 3D ikon tasarımı sizce arayüzü daha modern bir hale getirir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.