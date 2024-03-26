Samsung cephesinin kısa bir süre önce piyasya sürdüğü Galaxy A55 akıllı telefonun fiyatı belli oldu. Samsug Galaxy A55 fiyat noktasında Türkiye pazarını oldukça memnun edecek bir fiyatla geldi. İşte Samsung Galaxy A55 fiyatı.

Samsung Galaxy A55 Fiyat Ne? Galaxy A55 Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy A55 Türkiye fiyatı 8GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip giriş modeli için 19.499 TL olarak belirlenmiş durumda.

Depolama alanını artırmak isteyenler için Galaxy A55 8GB RAM ve 256GB dahili depolama seçeneğiyle de müşterilere sunuluyor. Cihazın bu modelinin fiyatı ise 21.499 TL olarak açıklandı.

Samsung Galaxy A55 şu anda ön siparişe açılmış durumda. Online kanallar yoluyla cihazı ön siparişle almak mümkün. Cihazın stoklara geliş tarihi ise 2 Nisan olarak belirlenmiş durumda. Galaxy A55 fiyat konusunda müşterileri memnun edecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A55 Özellikleri Neler?

Galaxy A55, Samsung’un en son teknolojilerinden bazılarını barındırıyor. AMD Xclipse 530 GPU’lu 2.75 GHz’e kadar Octa Core Exynos 1480 işlemci ve 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleriyle donatılmış.

Ayrıca, Samsung One UI 6 ile Android 14’ü çalıştırıyor ve 5G bağlantısıyla gelecek nesil iletişim deneyimini sunuyor. Galaxy A55 ekranı 120Hz yenileme hızına sahip ve 6.6 inçlik büyüklüğüyle kullanıcısını tatmin ediyor.

Ayrıca, dayanıklı tasarımlarıyla toz ve suya karşı koruma sunuyorlar, böylece kullanıcılar her koşulda güvende hissedebilirler.

Galaxy A55 ve A35’in kamera özellikleri de dikkat çekici. Her iki model de üçlü arka kamera kurulumuna sahip, 50MP ana kamera, ultra geniş açılı lens ve makro sensörüyle zengin çekim seçenekleri sunuyor. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü ön kameralarıyla, selfie tutkunlarını da unutmuyorlar.

Bu yeni Galaxy A serisi modelleri, Samsung’un kullanıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sunma stratejisini sürdürüyor. Yüksek performans, şık tasarım ve rekabetçi fiyatlarla, Galaxy A55 ve A35, akıllı telefon piyasasında güçlü bir rekabetçi konumda olmayı hedefliyorlar.

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