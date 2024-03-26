Xiaomi, heyecan verici bir gelişmeyle gündeme geldi. Şirket, Çin’de piyasaya sürmeyi planladığı yeni bir kapaklı telefon modeli olan Xiaomi Mix Flip’i tanıtmaya hazırlanıyor. İşte, yaklaşan bu muhteşem cihazla ilgili son sızıntılar ve detaylar…

Yakın bir tarihte ortaya çıkan bilgilere göre, Mix Flip’in yaklaşmakta olan serüveni, Çinli Weibo’da bilgi paylaşımıyla başladı. Tanınmış sızıntı kaynağı DCS, Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonu hakkında bazı ilginç detaylar paylaştı. Mix Flip’in bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu da kullanıcıların heyecanını doruk noktaya çıkarıyor. Sızıntılara göre, cihazın esnek ana ekranı oldukça dar çerçevelerle çevrelenmiş olacak ve kapak ekranı, 50 megapiksel ana kamera ve telefoto lens için iki delikli bir tasarıma sahip olacak.

Bununla birlikte, bilinen sızıntı kaynağı aynı zamanda Xiaomi Mix Flip’in prototip modelinin muazzam bir pil kapasitesine sahip olduğunu da belirtti. Söylentilere göre, cihazın 4.800mAh veya 4.900mAh pil kapasitesi bulunacak, bu da ince tasarıma rağmen uzun pil ömrü sunacağını gösteriyor. Ayrıca, Xiaomi’nin bu yeni katlanabilir telefonunda 67W kablolu hızlı şarj teknolojisine yer vereceği de gelen bilgiler arasında.

Model numaralarıyla ilgili yapılan açıklamalara göre, Mix Flip’in Çin ve küresel pazarlar için sırasıyla 2405CPX3DC ve 2405CPX3DG model numaralarıyla piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı düşünülen cihazın, bazı raporlarda belirtildiği gibi uydu bağlantısı özelliğine sahip olmayabileceği de ifade ediliyor. Ancak, bu bilgilerin kesinliği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

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Mix Flip’in, özellikle Samsung Galaxy Z Flip 5 gibi rakip modellere karşı güçlü bir alternatif olabileceği düşünülüyor. Xiaomi’nin bu iddialı adımı, katlanabilir telefon pazarında yeni bir rekabet dalgasını tetikleyebilir. Ancak, şu anda elimizdeki bilgiler bunlarla sınırlı, bu yüzden gelişmeleri yakından takip etmeye devam edin.