Samsung’un önümüzdeki yıl bir dizi yeni akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor, bunlardan biri de yeni Samsung Galaxy A54 5G olabilir.

Samsung Galaxy A54 5G kısa süre önce Bluetooth SIG’de ortaya çıktı ve bu da telefonun yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Bluetooth Özel İlgi Grubu’nda SM-A546V model numarasıyla listelenen cihaz, Bluetooth 5.3 ile birlikte gelecek.

Önceki söylentiler cihazın 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olacağını öne sürüyordu.

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Sekiz çekirdekli Samsung Exynos işlemci ile gelecek olan telefonda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunacak. Ayrıca başka RAm ve depolama seçeneklerinin olması ihtimali de var.

Yeni Galaxy A54 5G’nin 5100 mAh batarya ile geleceği ve hızlı şarj özelliğine sahip olacağı, Android 134 ve Samsung’un One UI 5 ile geleceği söyleniyor.

Cihaz ön tarafta tek bir kamera ve üç arka kamera ile gelecek, kameraların kaç megapiksel özelliğe sahip olacağı konusunda detaylara sahip değiliz. Bir önceki model olan Galaxy A53 5G’de 64 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 5 megapiksel derinlik kamerası bulunuyordu. Telefonun ön tarafında ise görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 32 megapiksellik bir kamera bulunuyordu.

Kaynak: Mysmartprice