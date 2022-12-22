Vivo, S16 serisindeki S16, S16 Pro ve S16e akıllı telefonlarını Çin’de tanıttı. vivo S16 ve S16 Pro, 6,78 inç FHD+ 120Hz 60° kavisli AMOLED ekrana, çift yumuşak LED flaşlı 50MP otomatik odaklı ön kameraya ve 4600mAh bataryaya sahip.

S16 Pro, MediaTek Dimensity 8200 işlemci ile beraber gelmektedir ve Sony IMX766V sensörlü, OIS’li 50MP arka kameraya sahiptir. S16, Snapdragon 870 işlemciye ve OIS’li 64MP arka kameraya sahip. Bunlar 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera içerir.

Yeşil renk varyantı, açık yeşilden koyu yeşile değişen bir fotokromik teknolojiye sahiptir ve mor cam üzerindeki füme safir deseniyle genel görünüm ve his son derece zariftir. Bunlar ayrıca Aura ışığı adını verdiği bir halka LED ile birlikte geliyor.

S16e 6,62 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekrana sahip. Çentiğin içinde 16MP ön kamera, Exynos 1080 işlemci, 50MP arka kamera ve S15e ile aynı 2MP makro kamera yer alıyor, ancak bu ultra geniş kamerayı 2MP derinlik sensörüyle değiştiriyor.

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İçindekiler Fiyatlandırma

Fiyatlandırma

vivo S16 Siyah, Yeşil ve Gradyan renklerde, S16 Pro Siyah ve Yeşil renklerde ve S16e Siyah, Yeşil ve Mor renklerde sunulmaktadır.

vivo S16e (8GB+128GB): 2099 yuan (300 Dolar)

vivo S16e (8GB+256GB): 2299 yuan (329 Dolar)

vivo S16e (12GB+256GB): 2499 yuan (357 Dolar)

vivo S16 (8GB+128GB): 2499 yuan (357 ABD Dolar)

vivo S16 (8GB+256GB): 2699 yuan (286 Dolar)

vivo S16 (12GB+256GB): 2999 yuan (429 Dolar)

vivo S16 (12GB+512GB): 3299 yuan (472 Dolar)

vivo S16 Pro (12GB+256GB): 3299 yuan (472 Dolar)

vivo S16 Pro (12GB+512GB): 3599 yuan (515 Dolar)