Drone Devinden Taşınabilir Güç Çözümü

Dron ve kamera teknolojileri denilince akla gelen ilk isim olan DJI, enerji sektöründeki varlığını büyütmeye devam ediyor. Şirket, içerik üreticilerinin ve kamp tutkunlarının sahadaki en büyük sorunu olan enerji ihtiyacını kökten çözmek için yeni taşınabilir güç istasyonu DJI Power 140W modelini resmi olarak tanıttı. Özellikle hareket halinde olan ve ekipmanlarını kesintisiz çalıştırmak isteyen profesyoneller için bu cihaz tam bir hayat kurtarıcı olmaya aday.

Teknik Detaylar: Yüksek Güç Çıkışı ve Hızlı Şarj Kapasitesi

Yeni DJI Power 140W, kompakt yapısına rağmen sunduğu teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Cihaz, 140W maksimum güç çıkışı desteği sayesinde akıllı telefonlar, laptoplar ve özellikle DJI drone pilleri için optimize edilmiş bir şarj performansı sunuyor. LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisine sahip olan güç istasyonu, 3000 şarj döngüsüne kadar kapasitesini %80 oranında koruyabiliyor. Bu da cihazın uzun yıllar boyunca performans kaybı yaşamadan güvenle kullanılabileceği anlamına geliyor. Üzerinde yer alan USB-C portları ve ev tipi priz çıkışları sayesinde birden fazla cihazı aynı anda sorunsuz bir şekilde besleyebiliyorsunuz.

Fiyat ve Erişilebilirlik: Sahada Güçlü Kalmanın Bedeli

DJI’ın ekosistemiyle tam uyumlu çalışan bu taşınabilir istasyon, markanın hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı pillerini çok kısa sürede doldurabiliyor. DJI Power 140W fiyatı ise küresel pazar için 199 dolar olarak açıklandı. Özellikle dış mekanda uzun süreli video çekimleri yapan yayıncılar, içerik üreticileri ve doğa profesyonelleri için bu fiyat segmentinde sunduğu mobilite ve güvenilirlik, cihazı oldukça mantıklı bir yatırım haline getiriyor.