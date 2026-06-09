Ekonomide Yeni Bir Dönemin Kapısı Aralanıyor

Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri bambaşka bir boyuta taşıyacak çok kritik bir gelişme yaşandı. Uzun süredir iki ülke arasında “ha başladı ha başlayacak” denilen gümrük duvarlarının esnetilmesi konusunda nihayet somut bir adım atıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanadalı mevkidaşı Maninder Sidhu, iki ülke arasında gümrük engellerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için istikşafi görüşmelerin resmi olarak başlatılması konusunda mutabık kaldı.

Ticari Ortaklığın Kapsamı: Sadece Ticaret Değil, Savunma ve Enerji de Masada

Bu tarihi hamle, sadece tekstil ya da tarım ürünlerinin gümrüksüz taşınmasından ibaret değil. Yapılan ortak bakanlık açıklamasına göre iki ülke, özellikle yüksek teknoloji, savunma sanayii ve havacılık sektörlerinde çok ciddi bir iş birliği modelini hayata geçirmeyi planlıyor. Hatta enerji alanında, Kanada’nın dünyaca ünlü CANDU nükleer reaktör teknolojisi başta olmak üzere, Türkiye’nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedeflerine yönelik ortaklıkların da masaya yatırılacağı belirtildi. Bu durum, yerli teknoloji ve sanayi üreticilerimiz için Kuzey Amerika pazarının kapılarını sonuna kadar açabilir.

Gelecek Vizyonu: Yatırımlar ve Teknoloji Transferi Hızlanacak

Gümrük engellerinin kalkmasıyla birlikte, iki ülkenin karşılıklı yatırımları teşvik etmesi ve küresel pazarda kalıcı faydalar sağlaması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı arasında yakın zamanda gerçekleşen telefon trafiğinin ardından hız kazanan bu süreç, sadece ticari hacmi büyütmekle kalmayacak; aynı zamanda teknolojik ilerleme ve ortak Ar-Ge projeleri için de sağlam bir zemin hazırlayacak. Özellikle dış pazarlara açılmak isteyen Türk teknoloji firmaları ve ihracatçılar için önümüzdeki dönem oldukça hareketli geçeceğe benziyor.