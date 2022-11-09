Ülkemizde çok satılan Samsung Galaxy A serisinin yeni bir üyesi daha yolda. Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy A54 5G’si Çin’de 3C tarafından onaylandı. Bu, 2021’deki Galaxy A52 5G ve bu yılın başlarındaki Galaxy A53 5G gibi, A54 5G’nin de Çin’de satılacak çok az A serisi telefondan biri olacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A52 5G, 2021 yılının Ocak ayında 3C sertifikası almıştı ve Mart 2021 tarihinde de piyasaya sürülmüştü. Aynı şekilde Samsung Galaxy A53 5G de 2021 yılının Ocak ayında 3C sertifikası almıştı ve Mart 2021 tarihinde de piyasaya sürülmüştü. Bundan yola çıkarak 3C sertifikasını alan Samsung Galaxy A54 5G’nin yaklaşık 2 ay sonra piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

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Samsung Galaxy A54 5G hakkında henüz çok bir sızıntı bulunmuyor. Olanlar ise şu şekilde: Samsung Galaxy A54 5G, 50 MP ana kamera , 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera ile birlikte gelecek. Pil tarafında ise 5100 mAh bataryaya sahip olacak. Cihaz şarj cihazı olmadan satılacak ancak 25W kablolu şarjı destekleyecek.

Bir önceki nesil: Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G, 6.5 inçlik 120hz ekran yenileme hızı olan sAmoled bir ekrana sahipti. Batarya tarafında 25W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bir bataryaya sahip. Donanım tarafında ise ülkemizde satılan versiyonu Samsung’un Exynos 1200 yonga setine sahipti. Son olarak kameralardan bahsedecek olursak cihaz 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP arka kamera dizilimine sahipti. Ön kamera ise 32 MP.

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