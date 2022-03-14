Samsung, 17 Mart’ta yeni Galaxy A serisi telefonlarını duyurmaya hazırlanırken, Galaxy A53 5G’yi resmi olmayan bir şekilde Sırbistan’da satışta olduğu ortaya çıkmıştı ve şimdi telefonlar Kenya’daki perakendecilere de ulaşmış durumda. Tüketiciler, daha tanıtılımı yapılmayan orta seviye telefonu 45.500 KSH karşılığında yani 400$’a satın alabiliyorlar.

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Listelenen özellikler arasında 6.52 inçlik boyutunda AMOLED 120Hz bir ekran, Exynos 1280 olarak adlandırılabilecek Exynos 1200 yonga seti ve 4.500 mAh pil bulunuyor. Kamera tarafında ise, makro çekimler ve derinlik kamera sensörü için 5MP, 12MP ultra geniş açılı kameranın yanı sıra 64MP ana kamera bulunuyor. Selfie kamerası ise 32MP değerinde.. Yazılım tarafında Samsung Galaxy A53, Android 12 tabanında One UI 4 ile geliyorken, 128 GB depolamaya sahip ve 8 GB RAM bulunuyor.

İlgili bir haberde, Vietnam’dan bir YouTuber, A53 5G’nin kutu açılımını yayınladı bile. Bu da A53 5G’nin Vietnam’da satışa hazır olduğu anlamına geliyor. Videodaki telefon mavi renkli modeli olduğu görülüyor. Bununla birlikte artık Samsung amiral gemisi modellerinden sonra da kutu içerisinden şarj adaptörünü çıkardığı anlaşılıyor. Bunun sebebinin de Samsung’un çevrecilik ve çevreye olan duyarlılık ilkelerinden dolayı olsa gerek. Tabiki bir adet Type C kablosuyla birlikte sim kızağını çıkarmak için sim iğnesi çıkıyor.