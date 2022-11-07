Samsung’un bazı cihazlarının iki farklı versiyonlarını görüyorduk. Snapdragon yonga setli ve Exynos yonga setli. Ülkemize de çoğunlukla Exynos yonga setli cihazlar gönderiliyordu. Daha önceden sizinle paylaştığımız gibi, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S23 serisi, Exynos yonga setlerini terk edecek ve tamamen Snapdragon yonga setleri ile piyasaya sürülecek.

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Qualcomm CFO’su Akash Palkhiwala , Q4 2022 mali raporlarını açıklarken Samsung amiral gemilerinde yonga setinin varlığını doğruladı. Tüm olasılıkları ortadan kaldıran yeni amiral gemisi akıllı telefon, dünya genelinde aynı yonga seti ile piyasaya sürülecek.

İçindekiler Samsung Galaxy S23 Sızdırılan Özellikleri

Samsung Galaxy S23 Sızdırılan Özellikleri

Bunun dışında Samsung Galaxy S23 serisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile piyasaya sürülecek. Her üç model de -Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra- 1+2+2+3 çekirdek konfigürasyonu ile gelecek.

Önceki sızıntılar, Samsung Galaxy S23’ün 120 Hz yenileme hızına sahip 6.1 inç sAMOLED ekrana sahip olacağını doğrularken, Galaxy S23+ ise 6.6 inç sAMOLED ekrana sahip olacak. OIS destekli 50MP birincil sensör, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10MP telefoto lens olacak. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlükte bir sensör bulunacak.

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