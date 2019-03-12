Samsung Galaxy A50 fiyatı ortaya çıktı

Samsung Galaxy A50 fiyatı geçtiğimiz MWC 2019 kapsamında resmi olarak duyurulmamıştı. Ayrıca cihazın resmi olarak satışa çıkacağı tarihle ilgili de Samsung cephesinden herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Şimdi ise yeni A serisinin üst modeli Galaxy A50 için ilk kez Litvanya şirketi Tele2′den satış fiyatı ve ön sipariş tarihi bilgisi geldi.

İlginizi çekebilir: Galaxy A50 ön inceleme

Samsung Galaxy A50 fiyatı ne olacak?

Şirketin web sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre cihazın siyah renkli modeli 18 Mart itibarıyla satışta olacak. Galaxy A50 fiyatı ise Litvanya için 349 € olarak belirlenmiş durumda. Şu anda ön siparişe açılan cihazın mavi ve beyaz rengini satın alanlar cihaza 25 Mart tarihinde, pembe rengini alanlar ise 1 Nisan tarihinde kavuşacak.

Telefonun özelliklerini hatırlayacak olursak şirketin Infinity-U adını verdiği damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Galaxy A50 modelinde ekranın altında gizlenmiş parmak izi yer alırken, model gücünü Exynos 9610 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye ek olarak 4 GB veya 6 GB RAM ile 64 GB veya 128 GB depolama birimi eşlik ediyor. Arka tarafta 25 MP‘lik ana kameranın yanı sıra 8 MP geniş açı sensörü ve 5 MP derinlik algılayıcısı yer alıyor. Ayrıca telefonda 4000 mAh kapasiteli bir pil olduğunu da belirtelim.