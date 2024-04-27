Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta segment için Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55 modellerini piyasaya sürmüştü. Akıllı telefonlar ülkemizde de satışa sunuldu. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, Galaxy A35 için 4G çekim gücünü artıran bir güncelleme yayınladı. Detaylara bakalım.

Samsung Galaxy A35’in ilk güncellemesi neler vaat ediyor?

Samsung, akıllı telefonu için güncellemesini piyasaya sürdü. Galaxy A35 güncelleme ile birlikte Bölgesel LTE TDD bant desteğine sahip oluyor. Bununla birlikte de Galaxy A35, artık daha yüksek bir çekim gücüne sahip.

Samsung Galaxy A35 neler sunuyor?

Galaxy A35, 6.6 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih edilmiş.

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Akıllı telefon kaputun altında Samsung Exynos 1380 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Samsung Exynos 1380 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Galaxy A35, selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.