MediaTek, gelişen teknoloji trendlerine ayak uydurarak, son derece heyecan verici bir duyuru yaparak sektörde dikkatleri üzerine çekti. MediaTek Dimensity Geliştirici Konferansı (MDDC) 2024’te gerçekleştirilen etkinlikte, teknoloji devi Dimensity 9300’ün yükseltilmiş versiyonu olan MediaTek Dimensity 9300+’ı tanıttı.

MediaTek Dimensity 9300+ özellikleri ile neler sunuyor?

Bu yeni işlemci, hız konusunda önceki versiyonunu geride bırakıyor. Üçüncü nesil TSMC’nin 4 nm işlem teknolojisiyle üretilen Dimensity 9300+, Arm Cortex-X4 çekirdeklerini 3,4 GHz’e kadar hızlandırarak daha hızlı bir CPU deneyimi sunuyor. Ayrıca, yapay zeka işlemlerinde önemli bir gelişme sağlayan yeni NeuroPilot Spekülatif Kod Çözme Hızlandırma teknolojisiyle donatılmış bir APU’ya sahip.

MediaTek’in işbirlikleri ve yenilikçi teknolojileri sayesinde, MediaTek Dimensity 9300+’ın performansı göz kamaştırıyor. Özellikle, yedi milyar parametreli LLM’leri saniyede 22 jetonla çalıştırabilme yeteneği, sektörde büyük bir çığır açıyor.

İlginizi Çekebilir: Snapdragon X Plus fark yaratmaya geldi

Grafik performansında da gözle görülür bir artış sağlayan Dimensity 9300+, 12 çekirdekli Arm Immortalis-G720 GPU’ya sahip. Bu sayede, konsol kalitesinde grafik deneyimleri ve hızlı ışın izleme özellikleri sunuluyor.

MediaTek’in yeni işlemcisi aynı zamanda oyun tutkunları için de birçok avantaj sunuyor. MediaTek Adaptif Oyun Teknolojisi (MAGT) ve HyperEngine teknolojileri, oyun performansını artırırken güç tüketimini optimize ediyor ve cihazların serin kalmasını sağlıyor.

Bağlantı konusunda da iddialı olan Dimensity 9300+, 5G R16 modemiyle gelecek nesil bağlantı deneyimini kullanıcılara sunuyor. Modem, 7 Gbps’ye kadar aşağı bağlantı hızı ve 4CC-CA Sub-6GHz desteğiyle hızlı ve güvenilir bir bağlantı sağlıyor.

Son olarak, MediaTek’in görüntü işleme ve fotoğrafçılık alanındaki yenilikleri de dikkat çekiyor. Imagiq 990 ISP ve AI Anlamsal Analiz Video Motoru gibi özelliklerle donatılan Dimensity 9300+, kullanıcılara benzersiz bir video ve fotoğraf deneyimi sunuyor.

Tüm bu özelliklerle, MediaTek Dimensity 9300+, mobil teknoloji dünyasında çığır açan bir işlemci olarak konumlanıyor. Yeni nesil bağlantı, yapay zeka yetenekleri, grafik performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle donatılmış olan Dimensity 9300+, geleceğin mobil cihazlarında önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.