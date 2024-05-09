Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6’nın heyecan verici bir gelişmesini duyurdu! Aralık 2023’ün başlarında yayınlanan ilk fragman, oyunun hayranlarını aksiyon dolu bir serüvene hazırlamak için büyük bir heyecan yarattı. Fragmandan sonra oyuncuların kafası GTA 6 sistem gereksinimleri ile karıştı. Çünkü oyunun PC’ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

GTA 6, açık dünya oyununun en son nesil konsolları olan PS5 ve Xbox Series X|S için 2025 yılında piyasaya sürülecek. PC oyuncuları için hala belirsizlikler mevcut. Henüz bir PC sürümü duyurusu yapılmadı ancak Rockstar Games’in gelecekte PC versiyonunu duyuracağına dair güçlü bir inanç var.

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GTA 6’nın beklenen minimum ve önerilen grafik ve sistem gereksinimlerine gelince, işler oldukça heyecan verici görünüyor. Zira, oyunun PS5 ve Xbox Series X|S için tasarlanmış olması, bu platformlarda kullanılan donanımlara dayanarak PC sistem gereksinimleri hakkında sağlam bir tahmin yapmamızı sağlıyor. Bu tahminler doğrultusunda bakalım GTA 6 PC sistem gereksinimleri nasıl olacak?

GTA 6 sistem gereksinimleri konsol donanımına eşdeğer olabilir mi?

PS5 donanımı nasıl?

CPU: PS5’in gücü, özel olarak tasarlanmış AMD Ryzen Zen 2 sekiz çekirdekli işlemcisiyle teminat altına alınıyor. Bu işlemci, etkileyici bir 3,5 GHz saat frekansı sunuyor.

GPU: PS5’in görsel performansı, yaklaşık 10,28 teraflop performans sunan özel tasarım AMD Radeon RDNA 2 GPU’su tarafından sağlanıyor.

RAM: PS5, hem CPU hem de GPU tarafından erişilebilen 16 GB GDDR6 RAM ile donatılmış durumda.

Xbox Series X donanımı nasıl?

CPU: Xbox Series X’in gücü, özel olarak tasarlanmış AMD Zen 2 sekiz çekirdekli işlemcisi tarafından desteklenmektedir. Bu işlemci, 3,8 GHz saat hızıyla çalışıyor.

GPU: Xbox Series X’in görsel performansı, yaklaşık 12 teraflop performans sunan özelleştirilmiş bir AMD Radeon RDNA 2 GPU tarafından sağlanıyor.

RAM: Xbox Series X, hızlı veri aktarımı ve sorunsuz performans için 16 GB GDDR6 RAM ile donatılıyor.

GTA 6’yı PC’de akıcı bir şekilde oynayabilmek için, benzer donanımlara ihtiyacımız var. Ancak, ek grafik ayarları ve özelleştirmeler sayesinde, daha güçlü bir bilgisayarla daha fazlasını yapmak mümkündür. İşte PC’nizde GTA 6’yı optimum seviyede deneyimleyebilmek için gerekli olan bazı temel donanım gereksinimleri:

GTA 6 minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 3700x

Grafik kartı: Nvidia Geforce GTX 2060 / AMD Radeon RX5700XT

RAM: 16GB

Depolama alanı: 150GB SSD

GTA 6 Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 11 64 bit

İşlemci: Intel Core i9-10900K / AMD Ryzen 5 5900X

Ekran kartı: Nvidia Geforce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT

RAM: 16GB veya daha fazla

Depolama alanı: 150 GB NVMe SSD

GTA 6’yı 1080p çözünürlükte, çoğu ayarın düşük seviyede ve genellikle akıcı 30-60FPS kare hızıyla oynayabilmek için güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duymayabiliriz. Son altı ila yedi yıl içinde üretilen çoğu oyun bilgisayarı, listelenen ayarlarda bu oyunu yönetebilmelidir. Hatta biraz daha eski bir grafik kartınız olsa bile, GTA 6’nın minimum gereksinimlerini karşılamak için yeterli olabilir. GTA 6 sistem gereksinimleri görünüşe göre mütevazi olacak.

Grafik kartları açısından, son birkaç yılın orta sınıf grafik kartları bile GTA 6’nın gereksinimlerini karşılamalıdır. Ancak daha hızlı yükleme süreleri için mutlaka daha hızlı bir SSD’ye veya hatta NVMe SSD’ye yükseltme yapmayı düşünmelisiniz. Bunun nedeni, açık dünya oyununun, oyun dünyasını hızlı bir şekilde hesaplamak için birçok büyük dosyaya ihtiyaç olması diyebiliriz.

Bunların henüz birere tahmin olduğunu oyunun daha PC’ye gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını belirtelim. Muhtemelen GTA 6 çıktığında piyasada RTX 50 serisi ve RX 80 serisi kartları göreceğiz. 4K çözünürlükte ışın izleme açık 60 FPS ve üzeri için bu kartlara ihtiyaç duyulabilir. Bakalım Rockstar Games optimizasyon noktasında GTA 5 ve RDR 2 ile yakaladığı başarıyı GTA 6 ile devam ettirebilecek mi? Bakalım GTA 6 sistem gereksinimleri açıklandığında ne ile karşılaşacağız.