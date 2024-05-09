Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen iPad etkinliği sırasında yeni iPad Pro modelleri için Apple M4 çipini duyurdu. Bu çip, “dört adede kadar” yüksek performanslı CPU çekirdeği ile geliyor. Apple yine kelime oyunlarıyla cihazdaki RAM ve işlemci konfigürasyonunu bizden saklıyor mu? iPad Pro M4 aldım sanarken aslında istediğiniz işlemci ve RAM konfigürasyonunu almıyor olabilirsiniz.

Yeni iPad Pro M4 Modellerini Alırken RAM Kapasitesine Bakın: Her Modelde Aynı RAM Yok

Bu detaylar çoğu zaman dikkatten kaçabilecek şekilde ifade ediliyor ve bu, çipin daha az CPU çekirdeği içeren daha düşük bir versiyonunun da satışa sunulduğu anlamına geliyor. Yeni iPad Pro modellerinin teknik özellikleri sayfasında ise bu ayrıntılar net bir şekilde belirtilmiş durumda. Genelde kullanıcılar bu sayfayı kaçırsa da merak etmeyin, size her şeyi anlatacağız.

256GB veya 512GB depolama alanına sahip olan iPad Pro modelleri, M4 çipinin üç yüksek performanslı CPU çekirdeği ve altı daha küçük verimlilik çekirdeği içeren bir versiyonunu kullanıyor. Ancak, 1TB ve 2TB depolama alanına sahip olan modellerde ise dört yüksek performanslı CPU çekirdeği tamamen etkin halde. Yani Apple düşük depolama kapasitesine sahip versiyonlarda işlemcideki bir çekirdeği iptal etmiş durumda.

RAM kapasitesi konusunda da Apple’ın size bağıra bağıra söylemediği gerçekler var. Yine daha düşük depolama kapasitesine sahip versiyonlar olan 256GB ve 512GB modellerde 8GB RAM bulunurken, 1TB ve 2TB modellerde ise 16GB RAM yer alıyor. Ancak, Apple’ın çevrimiçi mağazasındaki iPad Pro yapılandırma sayfasında, depolama alanını yükseltmenin CPU ve RAM’i de yükselttiğine dair bir işaret bulunmuyor.

GPU konusunda ve depolama hızı konusunda Apple neyse ki bir farklılık yapmamış. Tüm M4 iPad Pro modelleri, tam etkinleştirilmiş 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine ve 120 GB/s bellek bant genişliği ile birlikte geliyor.

Bu, Apple’ın CPU performansını depolama kapasitesine bağlamasında bir ilk değil. Mac modellerinde de benzer bir durum var. Apple’ın neden böyle bir tercihte bulunduğu hala belirsiz. Ancak ortada dolaşan bir iddia var. Bu iddia Apple için biraz üzücü diyebiliriz.

Bu tür çipler, yeni üretim süreçleri kullanılarak üretildiğinde, genellikle küçük kusurlarla ortaya çıkıyorlar. Kısmen devre dışı bırakılmış bir versiyonunun satılması, Apple’ın kusurlu yonga setlerini de bu cihazlarda kullanmasını sağlıyor. Yani Apple aslında normalde çöpe atması gereken işlemcileri bu cihazlarda kullanıyor olabilir. Ancak tüm bu iddialar sadece spekülasyon düzeyinde. Bu konuda kimsenin elinde net bir kanıt yok.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın bu hamlesinin arkasında yatan sebep ne? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!