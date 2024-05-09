Samsung Android 15 güncellemesi için çalışmalara son hız devam ediyor. Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi Galaxy S24 serisi için ortaya çıktı. Google Android 15 Beta programına son hız devam ederken, Samsung cephesi de One UI 7 Beta programını çok yakında başlatabilir. Galaxy S24 Android 15 ile tanışan ilk Samsung telefon olabilir.

Samsung Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesini Galaxy S24 Serisi için Hazır Ediyor!

Gelen son bilgilere göre, şirket One UI 7 güncellemesini Galaxy S24 serisi için dahili olarak test etmeye başlamış olabilir. Samsung’un sunucularında sürümünde yeni bir ürün yazılımı yapısı tespit edildi. Bu yapı, Avrupa’da Galaxy S24 Ultra modelinin yazılım sürüm kodu ile ilişkilendiriliyor.

Önemli bir değişiklik ise yazılımın kodunun sonunda yer alan “A…” ile “B…” arasındaki belirgin değişimde görülüyor. Samsung cephesi büyük güncellemelerde yazılım kodunda yer alan bazı belirleyici harfleri de değiştirme eğiliminde.

Geçmiş deneyimlerine dayanarak, Samsung’un tek karakter değişikliğinin genellikle yeni bir ana işletim sisteminin başlangıcını işaret ettiği görülüyor. Dolayısıyla, bu yeni sürümün Samsung Android 15 güncellemesinin başlangıcı olduğu söylenebilir. Galaxy S24 One UI 7 güncellemesi almak için artık gün sayıyor desek yanlış olmaz.

Samsung, şu ana kadar Galaxy S24 ve S24 Plus gibi diğer telefonlar One UI 7 için yazılımın test etmeye başlamadı. Ancak Google’ın Beta testlerine son hız devam ettiği ve Samsung’un da genelde yeni Android güncellemesini ilk dağıtan şirketlerden biri olduğu düşünüldüğünde, diğer modellerin de yakında test sürecine gireceğini söyleyebiliriz.

Yaklaşmakta olan Android 15 tabanlı yazılım için bir beta programının yaz aylarında başlaması bekleniyor. Bu da Samsung’un süreci hızlandırmak için çalıştığını gösteriyor. Samsung’un sunucularında One UI 7 Beta sürümlerine işaret edebilecek yeni bir ürün yazılımının varlığı, bu gelişmelerin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bu bilgi, Samsung’un yazılım geliştirme sürecinin ilerlediğini gösteriyor.

Bir Samsung Good Lock geliştiricisi de One UI 7 hakkında ilginç bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, yana kaydırılan uygulama çekmecesinin ortadan kalkabileceğini söyledi. Temsilci ekibin, işletim sisteminin Good Lock’a bağımlılığını azaltmak için bir “dikey liste işlevi” üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Bu diğer Android üreticilerinde sıkça gördüğümüz bir özellik. Samsung eski tip uygulama listelerine bağlılığından vazgeçecek gibi duruyor.

Bu gelişmeler, Samsung’un yazılım alanındaki yenilikçi yaklaşımını ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirme çabalarını yansıtıyor. Bu değişikliklerin ne zaman resmi olarak duyurulacağını ve kullanıcılara sunulacağını görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Android 15 güncellemesinde nasıl yenilikler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!