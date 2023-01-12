Samsung 18 Ocak tarihinde yenilenen A serisi cihazları tanıtacağı bir lansman düzenleyecek. Lansman içinde olan telefonlar tıpkı eski A serisinde olduğu gibi orta ve giriş segmentinde olacak. Giriş seviyesinde olan bütçe dostu cihazlardan biri de merakla beklenen Samsung Galaxy A34 5G. Söz konusu cihaz bugün Geekbench veritabanında kullandığı işlemci ile görüldü.

Avrupa’da da piyasaya sürülmesi beklenen A34 5G, SM-A346B model numarasıyla Geekbench’te görüldü. Cihaz ilk kez Geekbench’e yakalanmıyor zira Kore versiyonu olarak bilinen ilk model SM-A346N kodu ile zaten kendini göstermişti. Bu sebeple yeni sızdırılan akıllı telefonun Avrupa’ya özel oluğu söyleniyor.

İçindekiler Avrupa Pazarına Giriş Yapacak Samsung Galaxy A34 5G Özellikleri

Avrupa Pazarına Giriş Yapacak Samsung Galaxy A34 5G Özellikleri

Cihazın kıta için tasarlanan yeni versiyonu MT6877 model numarasına sahip sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenmekte. Bu işlemci 2.6GHz hızında çalışan iki performans çekirdeği ve 2.0GHz hızında çalışan 6 verimlilik çekirdeği içeriyor. Bu veriler, yeni cihazın da son zamanlarda birçok markanın orta sınıf akıllı telefonları için tercih ettiği yonga seti olan MediaTek Dimensity 1080 işlemciye sahip olduğunu gösteriyor.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Tab A8 One UI 5 Güncellemesi Aldı

İşlemci ile beraber telefon bellek özellikleri ile de gündemde. Geekbench veritabanı Samsung Galaxy A34 5G’yi 6GB RAM ile beraber geleceğini belirtiyor. Bununla birlikte, yeni akıllı telefon için çeşitli bellek tercihlerinin de sunulmasını bekleyebiliriz. Yazılıma gelirsek, cihaz kutudan çıkar çıkmaz en son sürümlü Android 13 işletim sistemini çalıştıracak.

Galaxy A34 ile ilgili diğer ayrıntılar, arkada LED flaşlı üçlü kamera ünitesine sahip olacağını belirtiyor. Ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel olabilir. Bununla beraber cihazda 25W hızlı 5000mAh değerinde bir batarya da yer alacak.