Güney Koreli teknoloji devi Samsung tüm cihazlarına yeni arayüz güncellemesini vermek için çalışıyor. 2021 yılından beri çok yol kateden Güney Koreli şirket sadece 2021 yılının Aralık ayında 14 cihazına One UI 5.0 güncellemesini vermişti. Geldiğimiz noktada bugün Samsung, çok sevilen tableti olan Samsung Galaxy Tab A8 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini yayınladı.

Galaxy Tab A8’in LTE ve Wi-Fi olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunuyor. Galaxy Tab A8 LTE, “X205XXU1CVL6” yazılım numarası ile Android 13 tabanlı OneUI 5.0 güncellemesini aldı. Güncelleme Avrupa için yayınlandı. Şimdilik sadece Romanya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, İspanya, Birleşik Krallık, Macaristan, Bulgaristan, Almanya, Hollanda, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Slovakya, İtalya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Baltık ve İskandinav ülkelerini kapsıyor.

Galaxy Tab A8 Wi-Fi ise “X200XXU1CVL5 ” yazılım numarası ile Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini aldı. Güncelleme yine aynı şekilde sadece Avrupa bölgesi için yayınlandı. Her iki cihazın da Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi ilerleyen günlerde diğer bölgelere de gelebilir.

Eğer yukarıda verilen ülkelerde bulunup Galaxy Tab A8 cihazınıza hala güncelleme gelmediyse “Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle” kısmından güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Samsung’un geçtiğimiz ay güncelleme verdiği cihazların tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M13 5G

Samsung Galaxy A12 Nacho

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy A51 5G