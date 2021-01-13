Samsung Galaxy A32 5G sertifika almaya devam ediyor!

Geçtiğimiz Eylül ayında ortaya çıkan Tecno Camon 16 Premier, dikkat çeken teknik özellikleriyle 16 Ocak’ta Hindistan’da satışa çıkıyor.

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Uygun fiyatlı akıllı telefonlar hayatımıza girmeye devam ediyor. Bir dönemin amiral gemisi katilleri olan Xiaomi, OnePlus gibi üreticiler gittikçe pahalılaşırken, Redmi gibi alt markalar ya da Nord gibi özellikleri kısılmış alt seriler kullanıcıların uygun fiyatlı ve yüksek performanslı ürün almak için tek seçenekleri haline gelmeye başlıyor. Ancak yeni üreticiler de oyuna girmeye devam ediyor. Uygun fiyatı ve fiyatına göre sunduğu özellikleriyle dikkat çeken Tecno Camon 16Premier, Uygun fiyatıyla 16 Ocak’ta Hindistan için satışa çıkıyor.

Tecno Camon 16 Premier Özellikleri

Geçtiğimiz Eylül ayında ortaya çıkan Tecno Camon Premier , işlemci tarafında MediaTek Helio G90T kullanıyor. Qualcomm tarafında Snapdragon 710’nun rakibi olan bu işlemci geçtiğimiz yıl çıkan Xiaomi Redmi Note 8 Pro tarafında kullanılmış ve tüketiciler tarafından oldukça beğenilmişti. Telefon 6,85 inç 90Hz tazeleme hızına sahip FHD+ ekrana sahip. Tecno Camon 8 GB Ram 128 depolama olarak tek bir seçenek ile geliyor. Ön tarafta biri 48 MP geniş diğeri 8 MP ultra geniş olmak üzere iki kamera bulunmakta. Telefonun arka tarafında ise dörtlü bir dizilim bulunuyor. Bunlar; Sony IMX686 sensöre sahip 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve 2 MP gece video çekim kamerası. Batarya kısmında ise 18W şarj desteğine sahip 4.500 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. (Global versiyonda şarj desteği 33 W)

Tasarımı ve fiyatı

Tecno Camon 16 Premier, modern telefonlarda alışık olduğumuz çerçevesiz tasarıma ve yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucuya sahip. Sadece gümüş renk seçeneğiyle gelen telefonun fiyatı ise, 16,999 INR yani 230 $ / 190 € olacak. Telefon 16 Ocak’ta Hindistan’da satışa çıkıyor.

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