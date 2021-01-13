TikTok, 18 yaşın altındaki kullanıcılar için yeni düzenlemeler getirdi!

TikTok, bugün genç kullanıcılar için uygulamayı daha güvenli hale getirmek için değişiklikler yaptığını duyurdu. Şirket 13 ila 15 yaş arasındaki kullanıcıların hesaplarını varsayılan olarak gizli şekilde ayarlayacak. 18 yaşın altındaki tüm kullancııların da diğer kullanıcılarla ve TikTok içeriğiyle nasıl etkileşim kurabilecekleri açısından diğer kontrolleri sıkılaştıracak.

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13-15 yaş arasındaki kullanıcılar için alınan önlemler

TikTok, 13 -15 yaş arası çocukların hesaplarını varsayılan olarak özel şekilde ayarlacak ve “Hesabınızı başkalarına önerin” ayarını kapalı tutacak. Böylece bu yaş aralığındaki kullanıcıların videoları yalnızca takipçi olarak onayladıkları kişiler tarafından görülecek. Paylaşılan videolar diğer kişiler tarafından indirilemeyecek.

Ayrıca videolara kimlerin yorum yapabileceği konusunda da “Arkadaşlar” veya “Hiç kimse” arasında seçim yapılacak ve “Herkes” seçeneği kaldırılacak.

16-17 yaş arasındaki kullanıcılar için alınan önlemler

TikTok, bu yaş aralığındaki kullanıcılar için Duet ve Stitch özelliklerini varsayılan şekilde “Arkadaşlar” olarak ayarlayacak. Bu kullanıcılar sadece 16 yaş ve üstü kullanıcıların paylaştığı videoları indirebilecek. Kendi videoları için de indirmeler varsayılan olarak kapalı ayarlanacak ancak bu ayarı isterlerse değiştirebilecekler.

Şirket, aynı zamanda doğrudan mesajlaşmayı ve canlı akışları 16 ve üstü hesaplarla; sanal hediyeleri ise 18 yaşın üzerindeki hesaplarla sınırlandıracak.

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TikTok ve Common Sense Networks ortaklığı

TikTok, ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocukların teknoloji kullanımı da dahil olmak üzere günümüzün medya ortamında gezinmesine yardımcı olan bir eğitim ve savunuculuk grubu olan kar amacı gütmeyen Common Sense Networks ile bir ortaklık yapacağını da duyurdu. Bu ortaklıkla beraber 13 yaşın altındaki kullanıcılar için uygulama içeriğinin uygunluğu konusunda ek rehberlik sağlanacak.

Common Sense Networks CEO’su Eric Berger, bu ortaklığa atıfta bulunarak, “13 yaşın altındaki kullanıcılar için daha iyi içerik deneyimleri geliştirmek üzere TikTok ile ortak olmaktan daha fazla memnun olamazdık” dedi. Ayrıca Berger, “Common Sense Networks’te, bu katılımı, çocukların dijital medyasının kalitesini yükseltmeye yönelik taahhüdümüzü ikiye katlamak için bir fırsat olarak görüyoruz, böylece yaşa uygun içerik sektörümüzde bir istisna değil kuraldır” ifadelerini kullandı.