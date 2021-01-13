Mobil
TikTok, 18 yaşın altındaki kullanıcılar için yeni düzenlemeler getirdi!
TikTok, bugün genç kullanıcılar için uygulamayı daha güvenli hale getirmek için değişiklikler yaptığını duyurdu. Şirket 13 ila 15 yaş arasındaki kullanıcıların hesaplarını varsayılan olarak gizli şekilde ayarlayacak. 18 yaşın altındaki tüm kullancııların da diğer kullanıcılarla ve TikTok içeriğiyle nasıl etkileşim kurabilecekleri açısından diğer kontrolleri sıkılaştıracak.
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13-15 yaş arasındaki kullanıcılar için alınan önlemler
TikTok, 13 -15 yaş arası çocukların hesaplarını varsayılan olarak özel şekilde ayarlacak ve “Hesabınızı başkalarına önerin” ayarını kapalı tutacak. Böylece bu yaş aralığındaki kullanıcıların videoları yalnızca takipçi olarak onayladıkları kişiler tarafından görülecek. Paylaşılan videolar diğer kişiler tarafından indirilemeyecek.
Ayrıca videolara kimlerin yorum yapabileceği konusunda da “Arkadaşlar” veya “Hiç kimse” arasında seçim yapılacak ve “Herkes” seçeneği kaldırılacak.
16-17 yaş arasındaki kullanıcılar için alınan önlemler
TikTok, bu yaş aralığındaki kullanıcılar için Duet ve Stitch özelliklerini varsayılan şekilde “Arkadaşlar” olarak ayarlayacak. Bu kullanıcılar sadece 16 yaş ve üstü kullanıcıların paylaştığı videoları indirebilecek. Kendi videoları için de indirmeler varsayılan olarak kapalı ayarlanacak ancak bu ayarı isterlerse değiştirebilecekler.
Şirket, aynı zamanda doğrudan mesajlaşmayı ve canlı akışları 16 ve üstü hesaplarla; sanal hediyeleri ise 18 yaşın üzerindeki hesaplarla sınırlandıracak.
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TikTok ve Common Sense Networks ortaklığı
TikTok, ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocukların teknoloji kullanımı da dahil olmak üzere günümüzün medya ortamında gezinmesine yardımcı olan bir eğitim ve savunuculuk grubu olan kar amacı gütmeyen Common Sense Networks ile bir ortaklık yapacağını da duyurdu. Bu ortaklıkla beraber 13 yaşın altındaki kullanıcılar için uygulama içeriğinin uygunluğu konusunda ek rehberlik sağlanacak.
Common Sense Networks CEO’su Eric Berger, bu ortaklığa atıfta bulunarak, “13 yaşın altındaki kullanıcılar için daha iyi içerik deneyimleri geliştirmek üzere TikTok ile ortak olmaktan daha fazla memnun olamazdık” dedi. Ayrıca Berger, “Common Sense Networks’te, bu katılımı, çocukların dijital medyasının kalitesini yükseltmeye yönelik taahhüdümüzü ikiye katlamak için bir fırsat olarak görüyoruz, böylece yaşa uygun içerik sektörümüzde bir istisna değil kuraldır” ifadelerini kullandı.
Genel
WhatsApp sonra oku özelliği kazanıyor
Son dönemlerde yeni gizlilik politikalarıyla gündemde olan WhatsApp, sonra oku isimli yeni bir özellik kazanıyor.
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WhatsApp, son zamanlarda yeni gizlilik politikalarının yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Uygulamaya tepkili olan kullanıcılar, dünya çapında toplu şekilde uygulamayı silmeye ve Signal, Telegram gibi rakiplerine yönelmeye başladılar. Ancak Facebook tarafından sahip olunan şirket yeni özellikler kazanmaya ve geliştirilmeye devam ediyor. WhatsApp’ın beta versiyonunda ortaya çıkan bir özellik, yakında uygulamanın normal versiyonuna da gelecek. WhatsApp, sonra oku özelliği kazanıyor
WhatsApp sonra oku
Aslında WhatsApp sonra oku özelliği, tamamen yeni bir uygulama değil. Özellik, Hali hazırda bulunan Arşivle özelliğinin yerini alacak ve onunla benzerlikler sergiliyor. Sonra oku, selefinin üzerine bazı geliştirmeler ve yenilikler kazandıracak. Bu uygulama, insanların istemediği sohbetleri ve konuşmaları aradan çekmesini ve isterlerse silmeden göz önünden kaldırılmasını sağlıyor. Kullanıcılar isterlerse sohbet listesinin üstünde olan daha sonra oku listesine tıklayarak, bu sohbetlere tekrar erişebiliyor. Arşivle özelliğinin aksine sonra oku, kullanıcılar okumayı tercih edene kadar yeni mesajlar gelse bile sohbetleri kontrol etmeden görmüyor. Sürekli gelen mesajlarda boğulan kullanıcılar bu özellikten memnun kalacak gibi duruyor.
Güncelleme yakında geliyor
WhatsApp’ın sonra oku özelliği, şu an için sadece beta versiyonunda bulunuyor. Siz de uygulamadaki yeni özellikleri denemek isterseniz, Google Play üzerinden beta kaydı yapıp beta kullanıcısı olabilirsiniz. WhatsApp ile ilgili son olayları düşünürsek kullanıcılar yeni özellikleri ne kadar takdir ede bilinmez ama, mevcut gündemden uzaklaşıp yeni özelliklerin haberlerini almak bir nebze olsun ortalığı sakinleştirecek gibi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Mobil
Helallik istemek ve almak için geliştirilen HelalApp uygulaması çıktı
Türkiye’nin hatta belki de dünyanın ilk helallik alma uygulaması “Hakkını Helal Et – HelalApp” bugün itibarıyla uygulama mağazalarında yayınlandı. Yanlış okumadınız, bu uygulamanın tek görevi insanların birbirlerinden helallik istemelerini ve almalarını sağlamak. HelalApp uygulamasının, helallik isteme/alma dışında başka hiçbir işlevi bulunmuyor.
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Facebook, Instagram, WhatsApp gibi popüler sosyal ağlara ve mesajlaşma yazılımlarına Türkiye’den zaman zaman küçük/büyük rakipler çıktığını görüyoruz. Örneğin Eylül 2020’de duyurulan Yaay, Türk Telekom çatısı altında faaliyet gösteren bir sosyal medya platformu olarak hayata geçmişti. Bunun dışında Turkcell tarafından geliştirilen anlık mesajlaşma uygulaması BiP’i zaten söylemeye bile gerek yok.
Fakat bu hafta, bugüne kadar eşine benzerine pek rastlamadığımız bir platform ortaya çıktı. Türkiye’de hatta büyük ihtimalle dünyada ilk kez, helallik almak maksadıyla tasarlanan bir mobil uygulama geliştirildi. HelalApp ismiyle duyurulan mobil uygulama ne Facebook, ne Instagram, hiçbirisine benzemiyor. Uygulamanın tek görevi var, o da insanların birbirlerinden helallik istemelerini sağlamak.
HelalApp uygulamasının arayüzü böyle görünüyor
“Türkiye’nin ilk helallik alan mobil uygulaması” mottosuyla duyurulan Hakkını Helal Et- HelalApp isimli mobil uygulama, insanların birbirlerinden helallik alıp/vermelerini sağlıyor. Şu an itibarıyla Twitter’da düşüncelerini paylaşan birçok kullanıcı gibi, ilk başlarda ben de bunun şaka amaçlı bir şey olduğunu düşünmüştüm. Fakat görünüşe bakılırsa işin içinde şaka falan yok. HelalApp, sırf insanlar birbirlerinden helallik istesinler veya birbirlerine haklarını helal etsinler diye tasarlanmış.
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Hakkını Helal Et – HelalApp uygulaması Android ve iOS üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı Google Play Store veya App Store linklerinden birine tıklayarak hemen şimdi yükleyebilir, arkadaşlarınızdan helallik isteyebilirsiniz. HelalApp’i kullanarak birinden helallik istediğiniz zaman, isteğiniz o kişiye SMS olarak gidiyor. Yani karşıdaki kişinin de uygulamayı kullanması zorunlu değil. Akabinde de karşıdaki kişi size hakkını helal ediyor veya etmiyor.
Bu arada istediğiniz helallikleri uygulama içerisindeki “Akış” bölümünde herkese açık olarak da paylaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde başkalarının da paylaştığı helallik isteklerini görebiliyor, eğer istek size gelmişse direkt olarak herhangi bir tepki verebiliyorsunuz. Helallik istediğiniz kişi size hakkını helal etmezse de yapacak bir şey yok, bundan HelalApp uygulaması sorumlu değil.
Haber
Huawei P50, Android ve HarmonyOS seçenekleriyle satışta olacak
Huawei’nin 2021’de çıkaracağı ilk amiral gemisi olması beklenen Huawei P50, HarmonyOS ile çalışan ilk akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Daha önce paylaştığımız haberlerimizde Huawei P50’nin HarmonyOS ile kutudan çıkacağına dair söylentileri sizlerin karşısına getirmiştik. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, P50 serisi hem Android hem de HarmonyOS seçenekleriyle birden satışa sunulacak.
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Huawei P50, global pazarda HarmonyOS ve Android’li sürümleriyle satışta olacak
Görünen o ki 2021 yılı Huawei için oldukça yoğun, bir o kadar da yeniliklere gebe olarak geçecek. Bildiğiniz gibi bundan bir ay kadar önce Huawei, mobil işletim sistemi HarmonyOS’in Geliştirici Beta sürümünü Çin’deki geliştiricilerin beğenisine arz etmişti. Bu yıl içerisinde global pazardaki geliştiricilere betasının açılması beklenen HarmonyOS, nihai haliyle ilk defa Huawei P50 sayesinde ete kemiğe bürünecek. Fakat Huawei’nin P50’lerle ilgili kafasında başka planları olduğu ortaya çıktı.
Huawei hakkında ortaya attığı spekülasyonlarla tanınan Twitter kullanıcısı @hereYashRaj’ın paylaşımına göre, Huawei P50 iki farklı işletim sistemiyle piyasaya çıkacak. Çin pazarında yalnızca HarmonyOS platformuyla satışa sunulacak olan P50, global pazardaysa HarmonyOS ve Android olmak üzere iki farklı seçenekle gelecek. Yani bu demek oluyor ki, Huawei’nin P50 serisi eğer Türkiye’de de satışa sunulursa kullanıcılar telefonun HarmonyOS’li varyantını satın alabilecekler. Bu arada P50’nin hem Android’li hem de HarmonyOS’li varyantında Huawei Mobil Hizmetleri (HMS) kullanılacak.
HarmonyOS özellikleri nedir?
Huawei P50 serisinden kullanılacak olan HarmonyOS 2.0 işletim sistemi henüz beta sürümünde olduğu için, öyle kesin olarak netlik kazanmış spesifik özellikleri bilinmiyor. Ancak hatırlarsanız Huawei’nin HDC etkinliğinde de sıkça gündeme getirdiği çok önemli bir konu var; o da nesnelerin internetiyle tam uyumluluk. Yani aslında bakarsanız HarmonyOS’in en iddialı olduğu taraf, internete bağlı olan herhangi bir cihazla kusursuz uyumlu olma noktasında.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
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