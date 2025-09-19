Hemen herkesin hayatında yer eden WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli yeni araçlar sunuyor. Peki son güncelleme ile gelen mesaj hatırlatma özelliği tam olarak ne işe yarıyor? Türkiye’de yoğun şekilde kullanılan uygulamada bu özellik nasıl çalışacak, gündelik iletişim alışkanlıklarımızı nasıl değiştirecek?

WhatsApp mesaj hatırlatma özelliği nasıl çalışıyor?

WhatsApp yeni güncellemesiyle birlikte mesaj hatırlatma seçeneğini resmen devreye aldı. Artık ister bireysel sohbetlerde ister grup konuşmalarında herhangi bir mesaj için özel bir hatırlatıcı ayarlanabiliyor. Kullanıcılar 1 dakikadan 1 güne kadar hazır zaman seçeneklerinden yararlanabildiği gibi, kendi belirleyecekleri tarih ve saat üzerinden de planlama yapabiliyor.

Hatırlatma kurulduğunda WhatsApp, ilgili mesaj balonunda küçük bir zil simgesi gösteriyor. Belirlenen süre geldiğinde ise uygulama, tıpkı yeni bir mesaj gelmiş gibi bir bildirim gönderiyor. Ancak bu bildirimde “Hatırlatma” etiketi bulunuyor ve aslında sizin tarafınızdan ayarlanmış bir uyarı olduğu net şekilde anlaşılıyor. Hatırlatma göründükten sonra otomatik olarak bu planlamayı siliyor, yani ek bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.

WhatsApp bu özelliği gizlilik odaklı geliştirmiş durumda. Edinilen bilgilere göre tüm mesaj hatırlatma verileri cihaz üzerinde işleniyor. Sohbetteki diğer kişiler bu hatırlatmaları göremiyor ve WhatsApp sunucuları da içeriğe erişemiyor. Türkiye’de gizlilik hassasiyeti yüksek olan kullanıcılar için bu önemli bir güven unsuru oluşturuyor.

İlk etapta iOS kullanıcıları bu özelliğe kavuştu. 25.25.74 sürümüyle birlikte sunulan yenilik, önümüzdeki haftalarda Android dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaşacak. Yani çok yakında Türkiye’deki milyonlarca kullanıcı da mesaj hatırlatma özelliğini deneyimleme şansı bulacak.

Arayüz açısından bakıldığında, yeni güncelleme ile sohbet ekranına eklenen zil simgesi oldukça sade ve dikkat çekici görünüyor. WhatsApp, modern ikon tasarımlarıyla kullanıcıların gözünü yormadan pratik bir çözüm sunmayı başarmış. Ayrıca uygulamanın genel tasarımında da küçük performans iyileştirmeleri fark ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulamaya gelen bu mesaj hatırlatma özelliği sizce ne kadar faydalı?