Samsung Galaxy A32 4G modelinin basın görselleri ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefonun tasarım detayları böylelikle belli oldu.

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Samsung Galaxy A32 4G AMOLED ekranla gelecek!

Samsung akıllı telefon piyasasında etkili olmaya devam ediyor. Güney Kore devi ürün yelpazesini genişletiyor. Böylelikle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen firma, Galaxy A32 serisi için geri sayıma geçti. 4G ve 5G olmak üzere iki farklı model çıkaracak olan akıllı telefon üreticisi, 4G özellikli model ile alakalı yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Merakla beklenen akıllı telefonun basın görselleri ortaya çıktı. Akıllı telefon 5G özellikli modele göre bazı farklı tasarım detaylarına sahip olacak.

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Bilindiği üzere 5G‘li model Infinity-V çentik ile piyasaya çıktı. Ancak 4G özellikli akıllı telefon Infinity-U tasarımlı bir çentiğe sahip olacak. Akıllı telefonun Super AMOLED ekran ile geleceği iddia ediliyor. Ayrıca akıllı telefon, ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacak gibi gözüküyor. Bunların dışında genel tasarımı 5G modeli ile aynı olan akıllı telefon işlemci konusunda haliyle farklı bir modele sahip olacak. Akıllı telefon MediaTek yapımı Helio G85 ile piyasaya çıkacak. İşlemcinin performans olarak Dimensity 720 ile benzer bir performans sunacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere Samsung serinin 5G modelini tanıttı. Şimdi gözler 4G özellikli modele çevrildi.