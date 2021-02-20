Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 4G modelinin basın görselleri ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A32 4G modelinin basın görselleri ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefonun tasarım detayları böylelikle belli oldu.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Google Chrome güncellemesi RAM sorununu bir nebze çözebilir
Samsung Galaxy A32 4G AMOLED ekranla gelecek!
Samsung akıllı telefon piyasasında etkili olmaya devam ediyor. Güney Kore devi ürün yelpazesini genişletiyor. Böylelikle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen firma, Galaxy A32 serisi için geri sayıma geçti. 4G ve 5G olmak üzere iki farklı model çıkaracak olan akıllı telefon üreticisi, 4G özellikli model ile alakalı yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Merakla beklenen akıllı telefonun basın görselleri ortaya çıktı. Akıllı telefon 5G özellikli modele göre bazı farklı tasarım detaylarına sahip olacak.
Samsung ürünleri ile kendi ekosistemini yaratmak isteyen kullanıcılarımıza özel oluşturduğumuz listelere, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Bilindiği üzere 5G‘li model Infinity-V çentik ile piyasaya çıktı. Ancak 4G özellikli akıllı telefon Infinity-U tasarımlı bir çentiğe sahip olacak. Akıllı telefonun Super AMOLED ekran ile geleceği iddia ediliyor. Ayrıca akıllı telefon, ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacak gibi gözüküyor. Bunların dışında genel tasarımı 5G modeli ile aynı olan akıllı telefon işlemci konusunda haliyle farklı bir modele sahip olacak. Akıllı telefon MediaTek yapımı Helio G85 ile piyasaya çıkacak. İşlemcinin performans olarak Dimensity 720 ile benzer bir performans sunacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere Samsung serinin 5G modelini tanıttı. Şimdi gözler 4G özellikli modele çevrildi.
Akıllı Telefonlar
Yurt dışından getirilen elektronik cihazlar için kayıt süresi uzatıldı
Ülkemize yurt dışından yolcu beraberinde getirilen, elektronik cihazların kayıt altına alınmaları için verilen başvuru süresi uzadı. Söz konusu başvuru süresi 120 günden 365 güne çıktı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki elektronik ürün satışına yasak getiriyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BTK yurt dışından getirilen cihazlar için; siyah, gri ve beyaz olmak üzere 3 farklı kategori belirledi. Buna göre;
- Siyah liste: Kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış. Bertaraf veya ihraç edildiği kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş. Ayrıca beyaz listeden çıkartılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.
- Beyaz liste: Herhangi bir usulsüzlük veya yasaklamaya tabi olmayan IMEI’ye sahip cihazlar.
- Gri liste: Beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen cihazları kapsıyor. Ancak elektronik haberleşme hizmetini ülkemiz sınırları içerisinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.
Yurt dışından gelen cihazlar için kayıt süresi 365 güne çıktı
İşletmeciler; IMEI numarası siyah listede olan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair mesaj gönderecek. Kısa mesaj alma imkanı olmayan cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirecek. Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatöre de bilgi verilcek.
Ancak Covid-19 nedeniyle yurt dışından yolcu beraberinde getirilen; mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması başvuruları, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içinde yapabilcek. Söz konusu süre daha önce 120 gündü.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 5 modelinin görüntüleri sızdırıldı!
Vivo iQOO Neo 5 modelinden yeni görüntüler internete sızdı. Amiral gemisi akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de kesin bir şekilde belli oldu.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
Vivo iQOO Neo 5 8+3 GB RAM ile geliyor!
Vivo iQOO Neo 5 modeli ile akalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetine alternatif olmayı planlayan cihazın görüntüleri internet ortamına sızdırıldı. Weibo’da paylaşılan bir gönderi sayesinde ortaya çıkan cihazın bazı teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu. Buna göre akıllı telefon damla çentikli bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca cihazın ekranına yapıştırılan etiket sayesinde 8+3 GB RAM kapasitesine sahip olacağı ortaya çıktı.
Fiyat performans ürünü akıllı telefonlardan oluşan listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Firma füzyon teknolojisi adını verdiği yeni özelliği ile birlikte cihazın dahili depolamasından sanal RAM oluşturma imkanını sağlayacak. Bu sayede kullanıcıların daha performanslı bir deneyim yaşaması amaçlanmakta. Ayrıca akıllı telefon Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. 4400 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon kablolu olarak 88W hızlı şarj desteği verecek. Bununla birlikte cihaz kablosuz olarak da 66W‘lık bir şarj desteği verecek. Akıllı telefon kullanıcılarının karşısına Mart 2021‘de çıkacak. Bakalım firma amiral gemisi rekabetinde beklenen ilgili üzerinde toplayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
OPPO Find X3 Neo modelinin özellikleri sızdırıldı!
OPPO Find X3 Neo modelinin görselleri ve özellikleri basına sızdı. Çinli şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Vivo iQOO Neo 5 mart ayında kullanıcılarıyla buluşacak!
Türkiye’de faaliyet gösteren OPPO’nun yeni telefonu Find X3 Neo modeli bugün tüm özellikleri ile ortaya çıktı. Basına sızan bilgilere göre OPPO Find X3 Neo yepyeni bir telefon olmayacak.
Şirket, söz konusu telefonu Reno5 Pro Plus 5G modelinin global versiyonu olarak piyasaya sürecek. OPPO Find X3 serisinin Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
OPPO Find X3 Neo; 6.55 inç büyüklüğünde, 2400 × 1080 çözünürlüğünde, 90Hz tazelemeli OLED ekran ile gelecek. Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonun 8 GB veya 12 GB RAM’li sürümleri olacak.
OPPO Find X3 Neo modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli OLED
- İşlemci: Snapdragon 865
- Grafik birimi: Adreno 650 GPU
- RAM: 8 GB veya 12 GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 128 GB veya 256 GB depolama desteği – UFS 3.1
- Arka Kamera; 50 Megapiksel + 16 Megapiksel + 13 Megapiksel + 2 Mepiksel
- Ön Kamera: 32 MP f/2.4 diyaframlı
- Batarya: 4.500 mAh, 65 W hızlı şarj
- Güvenlik: Ekrandan parmak izi okuma sensörü
- Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- İşletim Sistemi: ColorOS 11.1 ve Android 11 işletim sistemi
- Boyutlar: 159.9×72.5×7.99mm
- Ağırlık 184 gram
Son olarak 128 GB veya 256 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefon kamera kurulumu ile de dikkat çekecek. Ayrıca OPPO Find X3 Neo modelinin arkasında; 50 MP Sony IMX766 sönsör + 16 MP 119 derece ultra geniş açılı lens + 13 MP telefoto lens + 2 MP macro lens kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Frkrbk, 1 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
-
windows iso katılımsız proğram nasıl eklenir
Yazan: eskehacettepe, 2 gün önce
-
Cryptotab İle Bitcoin Kasıyoruz
Yazan: xCocain, 2 gün önce
Apple, App Store’daki yüksek fiyatları denetleme altına aldı!
Outriders oyunu için 25 Şubat tarihinde devasa bir demo geliyor
Yurt dışından getirilen elektronik cihazlar için kayıt süresi uzatıldı
Mythic Quest 2.sezon prömiyeri Apple TV’de
Intel Core i5-11600K Ryzen 5 5600X işlemcisinden geride kaldı
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Xiaomi Mi 11 vs. Mi 10 Ultra | Xiaomi’nin kralı hangisi?
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Xiaomi Mi 11 vs. Mi 10 Ultra | Xiaomi’nin kralı hangisi?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.