Google Chrome güncellemesi RAM sorununu bir nebze çözebilir

İnternet tarayıcılarının günümüzdeki kullanımları arttıkça programların kullandıkları kaynaklar da artıyor. Özellikle de fazlaca RAM kullanımıyla meşhur Google Chrome da bu tarayıcılardan birisi.

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Windows Latest tarafından gelen haberlere göre daha önce de duyulan “PartitionAlloc-everywhere” desteği tarayıcıya geliyor. Şirket Google Chrome tarayıcısının kaynak koduna bu kodu yerleştirerek başlama ve yükleme hızlarını artırmak çabası içerisinde. Böylelikle de Google tarayıcının Windows, Android ve Linux üzerindeki performansını artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda kaynak yönetiminin de gelişmesiyle tarayıcının RAM bağlılığı azalacak.

Söylediğimiz gibi bu projeye Google geçtiğimiz yılda başladı. Şimdi de tarayıcının Android ve Windows beta kanalı için özelliği çıkarıyor. Linux için de işlevi getiren firmanın kodu uygulama zorluğu nedeniyle biraz zamana ihtiyacı var gibi.

Öyle ki Chromium blog üzerindeki paylaşımında bir Google mühendisi konuyla alakalı bazı bilgiler verdi. Özelliğin Windows ve Android üzerinde betalara dağıtıldığını ve varsayılan halde olduğunu belirten yetkili; Linux üzerindeki sorunların biraz daha sürebileceğini paylaştı. Bununla beraber hafıza kullanımı için firmanın başka çalışmalarının da olduğunu belirtelim.

Şu anda masaüstü ve Android için deneme aşamasındaki PartitionAlloc-everywhere özelliği olumlu sonuçlar veriyor. Chrome mobil için hafıza alanında gelişmeler görülürken performans ve stabilite iyileştirmeleri de gözlenebiliyor. Ancak grafik kartı performansı için ise ufak bir düşüş söz konusu.

Windows ve Android kullanıcıları şu anda Chrome Beta versiyonunu indirerek özelliği ve etkilerini kendileri de deneyimleyebiliyorlar.