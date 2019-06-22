Samsung Galaxy A10s özellikleri sızdırıldı!

Samsung Galaxy A10s temel özellikleri FCC raporunda ortaya çıktı. Telefon Galaxy A10 ailesinin en güçlü üyesi olacak.

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Samsung Galaxy A10s başlıca özellikleri

Raporda SM-A107F kod adıyla geçen giriş seviyesindeki telefon ailenin diğer üyeleri olan Samsung Galaxy A10 ve A10e‘nin aksine çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. Telefon Galaxy A10‘da da kullanılan Exynos 7884 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Samsung üretimi olan sekiz çekirdekli giriş seviye işlemci, 14 nanometre teknolojisiyle üretiliyor.

3.5 mm kulaklık jakının ihmal edilmediği telefon, 157 mm yüksekliğinde ve 75.8 mm genişliğinde olacak. Pil tarafındaysa cihaz 3,900 mAh‘lık büyükçe bir bataryaya da sahip. Telefonun muhtemel teknik özellikleri de dikkate alındığında kullanıcılara iyi bir kullanım süresi sunacağı tahmin edilebilir. Galaxy A10s‘te baz modelin aksine günümüz ihtiyaçlarına cevap verilerek parmak izi okuyucuya da yer verilmiş.