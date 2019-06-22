Galaxy Note 10 serisinin kılıfları ortaya çıktı

Galaxy Note 10 serisi, 7 Ağustos’ta gerçekleşecek unpacked etkinliği ile birlikte resmiyet kazanacak. Bu sene iki adet Note modeli göreceğimiz seriye Note 10 ve Note 10 Pro karşılıyor.

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Galaxy Note 10 serisinin kılıf tasarımları

Bugün Note 10 ve Note 10 Pro’nun kılıf tasarımları ortaya çıktı. Bu durum cihazların nasıl görüneceği hakkında bizlere oldukça iyi fikir verdi. İngiltere’de perakende satış yapan bir firmanın internet sitesinde ortaya çıkan Olixar kılıflar cihaz hakkında bir çok detayı bize veriyor. Böylelikle bu zamana kadar çıkan sızıntılar ile de karşılaştırma imkanımız oluyor.

Note 10 modeli arka tarafta sol üst köşede dikey konumlandırılmış üçlü kamera ile birlikte geliyor. Note 10 Pro modelinde bu üç kameranın yanında iki tane daha kamera yerleştirilmiş durumda. Bu iki kamera hakkında detay bulunmuyor.

Önceki sızıntıları da doğrular bir şekilde Note 10 serisinde Bixby butonu yer almayacak. Bu butonu 2017 yılında Galaxy S8 serisi ile birlikte görmüş ve sonraki amiral gemileri de eşlik etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Note 10 hakkında ahizeye gerek kalmadan ekran üzerinden ses titreşimlerini aktarabilecek bir teknoloji konusunda raporlar yayınlanmıştı.

Bu teknoloji Samsung’un Galaxy M40 modelinde denemiş olduğu ve kullanıcılardan eleştiri toplamış olduğu bir teknolojiydi. Olixar kaynaklı ekran koruyucu görüntülerinde ise bu teknolojinin geleceği hakkında kesin bir bilgi vermiyor.

Ekran koruyucusunda bu zamana kadar sızıntıları doğrulayan delikli ekran tasarımının devam ettiğini gösteriyor.