Samsung, şirketin en son bütçeli A serisi telefonu Galaxy A04‘ü sessizce tanıttı. 6.5 inçlik HD+ Infinity-V ekranı, 5MP ön kamerası ve 5.000mAh pil ile beraber geliyor, 50MP ana + 2MP derinlik kamerası mevcut.

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Cihazda sadece Octa-Core işlemciden bahsedilirken, hatırlatmak gerekirse, A03‘te Octa-Core Unisoc SC9863A işlemci bulunuyordu. Arka kamera tasarımı bir kez daha değişiklik görüyor ve parmak izi tarayıcısı bulunmuyor.

İçindekiler Samsung Galaxy A04 özellikleri

Samsung Galaxy A04 özellikleri

6,5 inç (1560 × 720 piksel) HD+ LCD Infinity-V ekran

Octa-Cor işlemci

32 GB Depolama ile 4 GB RAM / 64 GB Depolama ile 6 GB RAM / 128 GB Depolama ile 8 GB RAM, mikro SD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir

One UI Core 4.1 ile Android 12

Çift SIM (nano + nano + microSD)

LED flaşlı, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP ön kamera

3.5mm ses jakı

Boyutlar: 164.4 x 76,3 x 9,1 mm; Ağırlık: 192g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS

5.000 mAh pil