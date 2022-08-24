Temmuz ayında (https://youtu.be/wTSKGNPOZCY adresinden ulaşılabilen) yaptığı “alınabilecek telefonlar listesine” Xiaomi 11T’yi eklemeyen Ersin bugünkü fiyatıyla 10 bin TL’nin üzerindeki telefonlar arasında 11T’yi en alınabilir cep telefonu olarak değerlendiriyor. Xiaomi 11T’nin Türkiye’deki satış fiyatının dolar bazında azaldığını belirtirken bu telefonun neden tatminkar bir tercih olduğunu da açıklıyor.

Eğer 10 bin TL üzeri ama çok da pahalı olmayan, orta segmentin sunduğu tüm özelliklerden fazlasını barındıran kaliteli bir telefon arıyorsanız bu videoyu mutlaka izlemenizi öneririz.

Xiaomi 11T modellerinin Trendyol’daki fiyatlarını kontrol etmek için https://ty.gl/1pliilgxj8 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Xiaomi 11T’nin Hepsiburada’daki fiyatını kontrol etmek için https://app.hps.im/d7ct/jld2jirr adresini ziyaret edebilirsiniz.