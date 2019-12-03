Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A 2020’yi, önümüzdeki hafta tanıtılabilir!
Samsung Galaxy A 2020, önümüzdeki hafta 12 Aralık’ta yapılacak lansmanla birlikte tanıtılabilir. Firmanın Vietnam tarafında yayınlanan video bunu doğrular nitelikte oldu.
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Koreli firma, Youtube’da yayınladığı video ile gelecek telefondan birtakım ipuçları verdi. Dikkat çeken detaylar arasında Note 10 ailesiyle hayatımıza giren ekranın üst orta kısmına yerleştirilmiş kamera çıkıntısını görüyoruz. Cihazın arka tarafında ise yeni kamera kurulumunu görmekteyiz.
Samsung’tan konuyla ilgili herhangi bir anons yapmadı. Önümüzdeki hafta 12’sinde şirketin cihazla ilgili detaylarında bulunduğu bir duyuru yapması bekleniyor. Bu duyurunun içerisinde resmi olarak Galaxy A51 ve Galaxy A71 serilerini görmeyi de umut ediyoruz.
Cihazın görsel tasarımı, Galaxy A51 ve A71’in sızdırılan görsellerine epey benzer yapıda karşımıza çıkıyor. İki cihazın da görsel şemalarını üst tarafta görebilirsiniz. İki cihazda da ekran içi kamera boşluğu ve arka tarafta kamera kısmı L şeklinde kurulum kullanılmış.
Anons bir haftadan fazla süreceğe benziyor. Firmanın yakın zamanda çok daha fazla fragmanı, Galaxy A (2020) serisi için yayınlayacaktır. Note 10’un benzersiz tasarımını orta ve orta-üst seviyede görmek açıkçası bizi şimdiden heyecanlandırıyor.
Akıllı Telefonlar
Yeni hızlı şarj teknolojisi rekorları alt üst ediyor!
Günümüzde şarj sürelerini azaltmak için çeşitli yenilikler denense de, kullanıcılar hızlı şarj teknolojilerinden tam anlamıyla memnun değil. Görünüşe göre geliştirme aşaması tamamlanan yeni bir şarj teknolojisi, Xiaomi’nin henüz piyasaya çıkmayan 100W değerindeki teknolojisini bile geride bırakacak!
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Yeni nesil hızlı şarj teknolojisi: 1 dakikada %80 doluluk oranı mümkün mü?
Pekin Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Küresel Mezunlar Forumu, mobil cihazlar için devrimsel bir şarj teknolojisini ortaya çıkardı. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin geliştirdiği hızlı şarj teknolojisine ilişkin araştırma sonuçları, Profesör Huang Yunhui tarafından paylaşıldı. Aktarılan verilere göre azot katkılı sert karbon anot kullanılarak yapılan çalışmalarda 1 dakika şarj ile %80 oranında batarya dolumu mümkün oluyor.
Yunhui’nin verdiği bilgilere göre proje 2014 yılında üniversite bünyesinden çıktı ve Huawei’ye devredildi. Bunun yanı sıra hızlı şarj teknolojisinin Huawei P30 modelinde denendiği ve olumlu sonuçlar alındığı da bildiriliyor. Ayrıca projenin güvenilirlik anlamında kanıtlanması için bazı yarışmalara katılması ve çevrecilik ödülü alması da dikkat çekiyor.
Xiaomi’nin geliştirdiği 100W süper şarj teknolojisi, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayı 17 dakika içerisinde tamamen dolduruyor. Ancak bu teknoloji uygun şartlar sağlanamadığı için henüz endüstriyel üretime taşınabilmiş değil. Halihazırda Huawei’nin elinde bulunan karbon anot bazlı projenin gerçek hayata uyarlanması durumunda uzun şarj sürelerinin tamamen ortadan kalkabileceği iddia ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 10 milyon Redmi Note 8’i sadece üç haftada sattı!
Xiaomi, Redmi Note 8’i 29 Ağustos’ta kullanıcılara duyurmuştu. Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, sadece üç hafta sonra çok önemli bir satış başarısına imza attı. Üretici, dünya çapında toplamda 10 milyon telefon sattıklarını açıkladı.
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Şirket, cihazı satışa çıkardıktan sonra Redmi Note 8’i kendi sitesi üzerinden fiyatında indirime gitmişti. Fakat bu sadece 6/128 GB’lık seçenek için sadece Çin’de uygulanmış bir politika olarak uygulandı.
Firma, Çin üzerinden yaptığı açıklamalarda günde 110,000 ünite telefon sattığını belirtti. Bu rakam satışın olduğu her gün için geçerliymiş.
Xiaomi, kendi anonslarında Redmi K30’a artık odaklanacağını belirtiyor. Yarın izleyeceği takvimi açıklaması bekleniyor. Biz, açıkçası firmanın 5G teknolojisine sahip modelleri yavaş yavaş duyurmasını bekliyoruz. İleri seviye bağlanılabilirlik ve daha hızlı şarj desteği seçeneğine sahip modellerde açıklanabilir.
Akıllı Telefonlar
Nokia, birkaç gün içinde 5G telefonları için planlarını açıklayacak
Nokia, bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce, 5 Aralık’ta bir sonraki akıllı telefonunu piyasaya süreceğini açıkladı. Henüz bunun bir amiral gemisi olup olmayacağı hakkında spekülasyonları önlemek için hiçbir ayrıntı verilmemesine rağmen yeni bir sızıntı ortaya çıktı.
Ürün sorumlusu Juho Sarvikas, Qualcomm’un önümüzdeki Salı günü gerçekleşecek olan Qualcomm Snapdragon Teknoloji Zirvesinde sahneye çıkacağını belirten bir tweet attı. Ayrıca Sarvikas’ın belirttiği üzere Nokia’nın 5G telefonları hakkındaki planlarını da açıklayacak.
Super excited to join @cristianoamon & co on the stage at @Qualcomm #SnapdragonSummit in beautiful Maui! 🌸
Join the livestream this Tuesday to learn more about our 5G plans for Nokia Phones! #nokiamobilehttps://t.co/0yEMgrDRB4
— Juho Sarvikas (@sarvikas) December 1, 2019
Nokia 5G planlarını neredeyse tanıtmak üzereyken akıllara bu model Nokia’nın ilk 5G donanımına sahip amiral gemisi olabilir mi sorusu geliyor.
Bu konuda bahse girme şansımız zayıf. Daha önceki söylentiler, Nokia’nın gerçekten de fiyatına göre 5G destekleyen yüksek kaliteli bir akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planladığını ancak bunun MWC 2020’de tanıtlması muhtemel. Bu soruların cevabı 3 Aralık’ta düzenlenecek olan Qualcomm etkinlğinde netliğe kavuşabilir.