Samsung Galaxy A 2020’yi, önümüzdeki hafta tanıtılabilir!

Samsung Galaxy A 2020, önümüzdeki hafta 12 Aralık’ta yapılacak lansmanla birlikte tanıtılabilir. Firmanın Vietnam tarafında yayınlanan video bunu doğrular nitelikte oldu.

İlginizi çekebilir: Samsung cihazlarınızın yazılımını güncelleyebileceğiniz 4 site!

Koreli firma, Youtube’da yayınladığı video ile gelecek telefondan birtakım ipuçları verdi. Dikkat çeken detaylar arasında Note 10 ailesiyle hayatımıza giren ekranın üst orta kısmına yerleştirilmiş kamera çıkıntısını görüyoruz. Cihazın arka tarafında ise yeni kamera kurulumunu görmekteyiz.

Samsung’tan konuyla ilgili herhangi bir anons yapmadı. Önümüzdeki hafta 12’sinde şirketin cihazla ilgili detaylarında bulunduğu bir duyuru yapması bekleniyor. Bu duyurunun içerisinde resmi olarak Galaxy A51 ve Galaxy A71 serilerini görmeyi de umut ediyoruz.

Cihazın görsel tasarımı, Galaxy A51 ve A71’in sızdırılan görsellerine epey benzer yapıda karşımıza çıkıyor. İki cihazın da görsel şemalarını üst tarafta görebilirsiniz. İki cihazda da ekran içi kamera boşluğu ve arka tarafta kamera kısmı L şeklinde kurulum kullanılmış.

Anons bir haftadan fazla süreceğe benziyor. Firmanın yakın zamanda çok daha fazla fragmanı, Galaxy A (2020) serisi için yayınlayacaktır. Note 10’un benzersiz tasarımını orta ve orta-üst seviyede görmek açıkçası bizi şimdiden heyecanlandırıyor.