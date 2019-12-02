Samsung cihazlarınızın yazılımını güncelleyebileceğiniz 4 site!

Samsung, cihazlarıyla akıllı telefon sektörünü domine eden şirketlerden biri olarak biliniyor. Yılda yüz cihazdan fazla üretim sağlayan AR-GE ekibi maalesef ki yazılım desteği konusunda kullanıcılarını yalnız bırakıyor. Bu rehberimizde Samsung cihazlarınızı güncelleyebileceğiniz 5 internet sitesini sizler için derledik.

İlginizi çekebilir: Yurt dışı sitelerinden alışveriş yapmak güvenli mi? Sizden Gelenler #52

Firma, her ne kadar kendi internet sitesi üzerinden çıkarttığı cihazlara stok yazılımları sunsa da bu alışkanlığı devam ettirmiyor. Bildiğiniz gibi üretici firmalar akıllı cihazlarını çıkarttıktan sonra iki sene de bu cihazlara destek veriyorlar. Fakat Kore devi bu konuda çok yetersiz. Telefon kutusundan ne çıkıyorsa, çoğu cihaz Samsung’un resmi sitesinde standart olarak o yazılım kalıyor. Firmanın aylık olarak yayınladığı güncelleme yamaları maalesef ki bulunmuyor.

Kullanıcılar, bu konudan yakındıkları için birtakım siteler onlara alternatif çözümler üretiyorlar. İsterseniz hep birlikte bunları inceleyim. Hangilerinin artıları ve eksileri var bunlara değinelim.

SamMobile: Samsung hakkında her şey!

Üç Samsung kullanıcısı tarafından açılan site, ilk açıldığı 2012 yılından itibaren büyük ilgi topladı. Samsung’un kullanıcı topluluğu ile faaliyete geçen site zamanla telefon ve akıllı saat gibi cihazların yazılımını anlık olarak yayınlamaya başladılar. Şuan da büyük bir kesim tarafından bilinen internet adresi, günlük 4.000’den fazla kullanıcı tarafından ziyaretçi akımına uğruyor.

Aynı zamanda, günlük olarak firmadan sızıntılar ve haberleri de aktaran oluşumdan cihazınız için uygun yazılımı indirmek istiyorsanız buradaki linke tıklayabilirsiniz. Fakat bir noktaya atlamadan belirtelim. Yazılımı indirmek için sitenin forum kısmına girmeniz ve kayıt olmanız gerekir. Kayıt olduğunuz takdirde direkt olarak güncel yamayı cihazınıza indirip Odin üzerinden kurabilirsiniz.

İsterseniz ayrıca, Premium hizmette alabileceğiniz sağlayıcı üzerinden ek fonksiyonları da satın alabiliyorsunuz. Aylık olarak yararlandığınız bu abonelik sistemi, forum ve yazılım kısmınından hızlı dosya indirmeniz sağlıyor. Ek olarak kullanıcı isminize de forum üzerinden özel rütbe belirleniyor ve renkli fontla isminiz gösteriliyor. Beş seçeneğin sunulduğu abonelik sisteminden kullanım önceliğinize göre istediğinizi seçebiliyorsunuz.

Samsung Firmware: İsmi kadar basit

İsminden de anlaşılacağı üzerine Samsung telefonlara güncelleme gönderen sitelerin bir diğerinden bahsetmek lazım. Bu siteyi SamMobile’dan ayıran en önemli unsur içerisinde Türkçe dil seçeneğinin de yer alması diyebiliriz. Çok daha uygun fiyata alabileceğiniz ve yüksek hızlar sunan siteye altı aylık 18 Euro (güncel kurla 113 TL) fiyatla abone olabiliyorsunuz. Özellikle bireysel kullanıcıları çok ilgilendirmese de birçok GSM şirketi günlük olarak teknik servis hizmeti sağlarken dosyaları daha pratik edinmek istiyorlar.

Kullanıcılarına oldukça basit arayüz sunan internet sitesine erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Updated: İndirmesi ücretsiz!

Samsung Updated bahsettiğim iki siteye oranla dosyaların barındırma hizmetini kendi sunucusu yerine, çeşitli dosya indirme siteleri üzerinden gerçekleştiriyor. Ayrıca her dosya için üç ayrı site üzerinden barındırma yapan kuruluş böylece ücretsiz yüksek hızlı dosya indirme hizmeti de sağlamış oluyor.

Her akıllı cihaz için indirme linklerinin altında kurulum talimatlarına yer veren kuruluşa buradaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

SAMFIRM: Yüksek hızlı güncelleme aracı!

SAMFIRM, Xda-Developers geliştirici platformunda bir yazılım geliştiricisi tarafından ilk olarak 2012 yılında yayınlanmıştı. Gösterilen ilgi üzerine işleri büyüten yazılım sahipleri bir internet sitesi açarak bu araca aylık olarak güncelleme vermeye başladılar. Direkt olarak Samsung’un Kies Server’larından indiren uygulama, resmi sunucuları kullandığı için internet hızınıza bağlı olarak saniyeler içerisinde yüksek boyutlu dosya transferi sağlayabiliyor.

İndirme işlemi yazılım üzerindeki Firmware Info kısmıyla başlıyor. Model tarafında cihazınızın kod adını internet üzerinden öğrenerek buraya girebilir. Bölge seçimini de hangi ülkede barındıyorsanız ona göre seçim yapabilirsiniz. Türkiye kullanıcıları için TR bölgesini seçmeniz lazım.

Güncelleme kitine burada verdiğim linkten edinebilir. Firmanın resmi yükleme araçlarından Odin’in son versiyonunu indirerek cihazınıza kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.