Samsung
Samsung cihazlarınızın yazılımını güncelleyebileceğiniz 4 site!
Samsung, cihazlarıyla akıllı telefon sektörünü domine eden şirketlerden biri olarak biliniyor. Yılda yüz cihazdan fazla üretim sağlayan AR-GE ekibi maalesef ki yazılım desteği konusunda kullanıcılarını yalnız bırakıyor. Bu rehberimizde Samsung cihazlarınızı güncelleyebileceğiniz 5 internet sitesini sizler için derledik.
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Firma, her ne kadar kendi internet sitesi üzerinden çıkarttığı cihazlara stok yazılımları sunsa da bu alışkanlığı devam ettirmiyor. Bildiğiniz gibi üretici firmalar akıllı cihazlarını çıkarttıktan sonra iki sene de bu cihazlara destek veriyorlar. Fakat Kore devi bu konuda çok yetersiz. Telefon kutusundan ne çıkıyorsa, çoğu cihaz Samsung’un resmi sitesinde standart olarak o yazılım kalıyor. Firmanın aylık olarak yayınladığı güncelleme yamaları maalesef ki bulunmuyor.
Kullanıcılar, bu konudan yakındıkları için birtakım siteler onlara alternatif çözümler üretiyorlar. İsterseniz hep birlikte bunları inceleyim. Hangilerinin artıları ve eksileri var bunlara değinelim.
SamMobile: Samsung hakkında her şey!
Üç Samsung kullanıcısı tarafından açılan site, ilk açıldığı 2012 yılından itibaren büyük ilgi topladı. Samsung’un kullanıcı topluluğu ile faaliyete geçen site zamanla telefon ve akıllı saat gibi cihazların yazılımını anlık olarak yayınlamaya başladılar. Şuan da büyük bir kesim tarafından bilinen internet adresi, günlük 4.000’den fazla kullanıcı tarafından ziyaretçi akımına uğruyor.
Aynı zamanda, günlük olarak firmadan sızıntılar ve haberleri de aktaran oluşumdan cihazınız için uygun yazılımı indirmek istiyorsanız buradaki linke tıklayabilirsiniz. Fakat bir noktaya atlamadan belirtelim. Yazılımı indirmek için sitenin forum kısmına girmeniz ve kayıt olmanız gerekir. Kayıt olduğunuz takdirde direkt olarak güncel yamayı cihazınıza indirip Odin üzerinden kurabilirsiniz.
İsterseniz ayrıca, Premium hizmette alabileceğiniz sağlayıcı üzerinden ek fonksiyonları da satın alabiliyorsunuz. Aylık olarak yararlandığınız bu abonelik sistemi, forum ve yazılım kısmınından hızlı dosya indirmeniz sağlıyor. Ek olarak kullanıcı isminize de forum üzerinden özel rütbe belirleniyor ve renkli fontla isminiz gösteriliyor. Beş seçeneğin sunulduğu abonelik sisteminden kullanım önceliğinize göre istediğinizi seçebiliyorsunuz.
Samsung Firmware: İsmi kadar basit
İsminden de anlaşılacağı üzerine Samsung telefonlara güncelleme gönderen sitelerin bir diğerinden bahsetmek lazım. Bu siteyi SamMobile’dan ayıran en önemli unsur içerisinde Türkçe dil seçeneğinin de yer alması diyebiliriz. Çok daha uygun fiyata alabileceğiniz ve yüksek hızlar sunan siteye altı aylık 18 Euro (güncel kurla 113 TL) fiyatla abone olabiliyorsunuz. Özellikle bireysel kullanıcıları çok ilgilendirmese de birçok GSM şirketi günlük olarak teknik servis hizmeti sağlarken dosyaları daha pratik edinmek istiyorlar.
Kullanıcılarına oldukça basit arayüz sunan internet sitesine erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Updated: İndirmesi ücretsiz!
Samsung Updated bahsettiğim iki siteye oranla dosyaların barındırma hizmetini kendi sunucusu yerine, çeşitli dosya indirme siteleri üzerinden gerçekleştiriyor. Ayrıca her dosya için üç ayrı site üzerinden barındırma yapan kuruluş böylece ücretsiz yüksek hızlı dosya indirme hizmeti de sağlamış oluyor.
Her akıllı cihaz için indirme linklerinin altında kurulum talimatlarına yer veren kuruluşa buradaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.
SAMFIRM: Yüksek hızlı güncelleme aracı!
SAMFIRM, Xda-Developers geliştirici platformunda bir yazılım geliştiricisi tarafından ilk olarak 2012 yılında yayınlanmıştı. Gösterilen ilgi üzerine işleri büyüten yazılım sahipleri bir internet sitesi açarak bu araca aylık olarak güncelleme vermeye başladılar. Direkt olarak Samsung’un Kies Server’larından indiren uygulama, resmi sunucuları kullandığı için internet hızınıza bağlı olarak saniyeler içerisinde yüksek boyutlu dosya transferi sağlayabiliyor.
İndirme işlemi yazılım üzerindeki Firmware Info kısmıyla başlıyor. Model tarafında cihazınızın kod adını internet üzerinden öğrenerek buraya girebilir. Bölge seçimini de hangi ülkede barındıyorsanız ona göre seçim yapabilirsiniz. Türkiye kullanıcıları için TR bölgesini seçmeniz lazım.
Güncelleme kitine burada verdiğim linkten edinebilir. Firmanın resmi yükleme araçlarından Odin’in son versiyonunu indirerek cihazınıza kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.
Samsung
Samsung, 2017 model amiral gemilerine kötü haberi verdi!
Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni nesil ve eski nesil cihazları için Android 10 güncelleme takvimini yeniledi. Fakat yeni takvimde çok önemli detaylar gizli.
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Firma, S ve Note ailesi dahil olmak üzere birçok cihaza Android 10 tabanlı OneUI güncellemesini göndereceğini açıklamıştı. Bu haftanın başlarında beta yayınladığı cihazlarla birlikte beta takvimini de yeniledi.
Yeni takvime göre artık S9, S9 Plus, Note 9 cihazları da Mayıs ayı yerine Ocak ayında Samsung’un yeni nesil Android arayüzüne kavuşacaklar.
Güncelleme takviminde, 2017 yılında çıkmış olan S8 ve Note 8 gibi 2 yıl olan en güncel yazılımı kullanma hakkına sahip cihazların bulunmadığı ortaya çıktı.
Ayrıca, Samsung’un müşteri hizmetlerine yöneltilen bir soru de bunu doğrular nitelikte. Firmanın yayınladığı raporlarda iki nesil önceki cihazlara yükseltme gönderilmeyeceği belirtiliyor.
Note 8 ve S8 ailesi kutudan Android 7 (Nougat) ön yüklü olarak çıkmaktaydı. Cihaz sahipleri Android 8 (Oreo) ve yarım sene geç de olsa Android 9 (Pie) güncellemelerine kavuşmuşlardı.
Koreli dev firma hiç şaşırtmadan iki büyük güncelleştirme gönderdiği akıllı telefonlara OneUI 2.0 arayüzünü göndermeyeceği ortaya çıkmış oldu.
Ne kadar Xiaomi ve Huawei gibi Çin merkezli şirketlerin güncel telefon kullanma hissiyatı sağlayan firmalarla Samsung’un rekabet ettiği bilinse de firma fikrini değiştirecek gibi gözükmüyor.
Xiaomi, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Mi 6 cihazını MIUI 11 arayüzüne taşıdı ve yeni güncellemelerle birlikte eski nesil cihazların da kararlılığını korumayı planlıyor.
Samsung
Samsung, Android 10 güncelleme takvimini yeniledi!
Samsung, her sene olduğu gibi bu sene de yeni nesil ve eski nesil cihazlara belli bir güncelleme prosedüründen geçiriyor. Kullanıcılara öncelikli olarak beta yazılımı test etmeleri için gönderen firma bu yıl süreci hızlandıracak gibi gözüküyor.
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Marka geçtiğimiz sene SamsungExperience kullanıcı arayüzünden OneUI adını verdiği çok daha minimal tasarım anlayışına sahip yeni bir yazılıma geçiş yapmıştı. OneUI’ın Samsung’un son 2 yılda çıkardığı telefonlara ulaşması yaklaşık bir seneyi bulmuştu
Kullanıcılar da uzun süredir bu durumdan yakınırken Samsung’tan iyi haber geldi. İlk yayınlanan takvimde S9 ve Note 9 ailesine stabil güncelleştirmenin ulaşım tarihi Mayıs ayı olarak belirlenmişti. Fakat yukarıda da göreceğiniz üzere bu tarihi, firmaya gelen tepkiler üzerine değiştirdi ve son iki senede çıkardığı tüm cihazlara Ocak ayı itibariyle sorunsuz yazılımı vermeye karar verdi.
Yayınlanan resmi şemada, S8 ve Note 8 cihaz gruplarının güncellemeye dahil edilmemesi açıkçası bazı kesimleri üzeceğe benziyor. Firma, bu iki akıllı telefon ailesini 2017 yılında Android 7.0 ile duyurmuş ve cihazlara Android 9.0 Pie’a kadar güncelleme göndermişti. Apple’ın tüm cihazlarına 5 senelik bir yazılım desteği sunması, Samsung tarafındaki kullanıcılara aynı fiyatı verdikleri cihazların neden bu kadar az ve zor güncelleştirme aldıkları için cihazları aldıklarına pişman ediyor.
Bu hafta Çarşamba günü itibariyle, OneUI 2.0‘da ilk betasını alan S9 ve S9+’a Güney Kore, Hindistan ve İngiltere’de Samsung Members üzerinden katılım sağlayabiliyorsunuz. Maalesef ki Sim Card’ınıza göre destek sağlayan bu sistem bölgenizi değiştirmenize izin vermiyor. O yüzden Türkiye’de bu yazılımı kullanmak için OTA dosyalarının internete sızdırılmasını beklememiz gerekecek.
Samsung
Samsung Galaxy S11 5G, özellikleri sızmaya devam ediyor!
Samsung Galaxy S11 hakkında gelen haberler hız kesmeden devam ediyor. Cihazla ilgili teknik detaylar her gün artıyor. Son gelen bilgiler cihazda 25W hızlı şarj desteğini barındırdığından bahsediyor.
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Çinli sertifikasyon şirketi, cihazın Vietnam sınırlarında üretileceğini iddia etti. Koreli şirketin cihazlarını büyük oranda Çin’de ürettiğini biliyoruz. Bu hamleyle birlikte Çin’deki üretim yoğunluluğun hayli azalması bekleniyor.
S10 serisinin kod adı SM-G97xx olarak adlandırıldığını görmüştük. S11 ailesinde ise SM-G9860 kod adının aktif olarak kullanılacağını görüyoruz. Ailenin en güçlü çocuğu S11 5G ile ilgili henüz ortada çok fazla detaya rastlamasak da sanal gerçeklik teknolojilerini geliştirecek özel bir video donanımını da cihaza dahil edilecek.
Samsung ilk hızlı şarj adaptörü S10+ 5G modelinde cihazın paketine dahil edilmişti. S10+’ın 4.500 mAh batarya kapasitesini pratik şekilde doldurabiliyordu. Akıllı telefonun paketine dahil olan 25W şarj aletini eğer isterseniz Samsung’un resmi olarak satışa sunduğu 45W hızlı şarj edebilen adaptörü kullanabiliyorsunuz. Ama maalesef ki kutu içeriğinde bu adaptorden kullanıcılar nasiplenemeyecek gibi gözüküyor.
Şu an için Samsung Galaxy Note 10+ sahibiyseniz hiç beklemenize gerek yok direkt olarak Amazon üzerinden bu alete sipariş edebiliyorsunuz.