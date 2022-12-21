Küresel telefon pazarı oldukça karışık bir pazar olmasıyla öne çıkıyor. Bu pazar içerisinde farklı markalar orantılı olarak dağılabileceği gibi, tek bir markanın üstünlüğü de görülebiliyor. Bunun en belirgin örneğini ABD’de görmek mümkün.

Öyle ki, ABD’nin kendi markası olan Apple, ABD’deki telefon pazarında rakipsiz bir marka olmasıyla öne çıkıyor. Hatta, ABD pazarındaki bazı Android akıllı telefon kullanıcıları, iMessage ve FaceTime gibi Apple’a özel olan uygulamaları kullanamadıkları için dışlanıyor.

Kore pazarında da Samsung’un üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Güney Koreli Samsung, Kore pazarında akıllı telefon satışları konusunda Apple’ın önünde yer alıyor ve bu pazarda Samsung’un neredeyse rakipsiz olduğunu söylemek mümkün.

Marka değeri hakkında araştırmalar yapan Kore menşeili marka danışmanlığı şirketi Brandstock, Samsung Elektronics’in Samsung Galaxy markasını, bu yılın en değerli Koreli markası ilan etti. Bu gelişmeyle beraber, Samsung Galaxy markası 12 yıl üst üste en değerli Koreli marka olma unvanına sahip oldu!

100 Marka Arasından Birinci Oldu!

Brandstock Top Index (BSTI) toplamda 1.000 puana ulaşan bir puanlama sistemine sahip. Sıralamada Samsung Galaxy cep telefonları, 2022 yılında 1.000 puan üzerinden 937,6 puan alarak birinci sırada yer aldı.

100 adet Koreli markanın yer aldığı bu sıralamada Samsung’un önemli bir başarıya imza attığını söylemekte fayda var. Zira Samsung, bu sıralamada Hyundai ve LG gibi devlerle yarışıyor.

Samsung, Küresel Telefon Satışlarında İlk Sırada: Peki Düşecek Mi?

Brandstock tarafından paylaşılan listenin, Samsung için iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin azalan talep ve birçok ekonomideki durgunluk nedeniyle 2022’nin dördüncü çeyreğinde küresel cep telefonu pazarındaki birinciliğini Apple’a kaptıracağı iddia ediliyordu.

Samsung, cep telefonu sevkiyatlarını bir önceki çeyreğe göre %3,9 oranında artırarak küresel pazarda 64,2 milyon adetlik cep telefonu sevkiyatı yaptı. Pay açısından bakıldığında, Samsung 2022’nin üçüncü çeyreğinde küresel cep telefonu pazarında %1,4’lük bir büyüme payı elde etmeyi başardı.

Bu büyümenin, akıllı telefon pazarındaki rekor gerileme göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemli olduğunu ve Samsung’un bu yıl da en çok cep telefonu sevkiyatı yapan marka olacağını söylemek mümkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung 2023 yılında da aynı başarıyı gösterebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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