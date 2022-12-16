Samsung ve Apple, ezelden beridir birbirlerine oldukça akıllı reklamlarla “pas atıyorlar”. Samsung tarafı, bir reklamında Apple’ın kutu içeriğinden şarj aletini çıkarmasıyla dalga geçiyor, Apple ise Android’in güvenlikle ilgili yaşadığı bazı sorunlara değiniyor.

İki firma arasındaki bu atışma, bir süredir durulmuştu. Ancak Samsung cephesinin yeni videosu, atışmayı yeniden hararetlendirebilir!

“Galaxy Sizi Bekliyor”

Her ne kadar Google’ın Pixel serisi akıllı telefon modelleri saf Android deneyiminin gerçek temsilcileri olsa da, Android denildiğinde birçok kişinin aklına ilk gelecek markanın Samsung olacağını söylemek yanlış olmaz.

Bunu oldukça iyi bilen Samsung, kendisini Android’in temsilcisi olarak görüyor ve birçok kullanıcının Apple ile Samsung arasında kaldığından oldukça emin. Buna gönderme yapan firmanın YouTube üzerinden yayınladığı reklamda, çitin üzerinde oturan bir erkek yer alıyor.

Çitin üzerinde oturmak (Sitting on the fence) deyimi, İngilizce’de kararsız kalmak anlamında kullanılıyor. Samsung, bu deyimi somutlaştırmış ve gerçekten çitin üzerinde oturan biriyle, kararsız kalma duygusunu görselleştirmiş.

Reklamda, çitin üzerinde oturan adam ile çitin renkli tarafındaki kadın arasındaki diyalog şöyle:

-Kadın: Ben de eskiden senin gibi Apple ve Samsung arasında kalmıştım.

-Erkek: Samsung’a geçmek istiyorum ama arkadaşlarımın ne düşüneceği hakkında endişeleniyorum.

-Kadın: Endişelenmelisin.

-Erkek: (Şaşırarak) Endişelenmeli miyim?

-Kadın: Evet. Yeni Samsung Galaxy Z Flip4’ünü gösterdiğinde arkadaşların çılgına dönecektir.

-Erkek: Gerçekten mi?

-Kadın: Evet. Asla seni rahat bırakmayacaklar.

-Erkek: (Galaxy Z Flip4’ü açar)

-Çitin Apple Tarafındakiler: (Şaşırarak) -Vay, çok havalı! -Onu görebilir miyim?

-Erkek: Buna şimdiden alıştım.

Bu diyalogdan sonra çitin Samsung tarafına atlayan adam, Samsung’dan Apple’a geçişin oldukça kolay olduğuna dair de güçlü bir mesaj veriyor. Ayrıca reklamda, Apple’ın henüz herhangi bir katlanabilir telefonu olmadığına ve katlanabilir telefonlara birçok iPhone kullanıcısı tarafından hayranlıkla bakıldığına dair önemli mesajlar da yer alıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung tarafının reklamını etkileyici buldunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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