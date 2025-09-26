Mobil teknoloji dünyasında dengeleri değiştirmeye hazırlanan Honor, Malezya’da düzenlediği etkinlikle yeni akıllı telefonu Honor X9d 5G’yi resmen duyurdu. Cihaz, akıllı telefon pazarında eşi benzeri görülmemiş boyuttaki bataryasıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yeni model, gücünü Qualcomm’un yeni nesil yonga setinden alıyor ve özellikle dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü arayan kullanıcılara hitap ediyor. Honor X9d, sunduğu bu devasa batarya ile adeta bir güç bankası gibi çalışarak segmentindeki tüm rakiplerine meydan okuyor. Cihaz, pil ömrüyle olduğu kadar sağlam yapısıyla da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Honor X9d Neler Sunuyor?

Honor X9d modelinin kalbinde, isminden de anlaşılabileceği gibi, tam 8.300 mAh‘lik devasa bir batarya yatıyor. Bu batarya, 66W hızlı kablolu şarj desteği sayesinde oldukça kısa bir sürede doldurulabiliyor. Üstelik, sahip olduğu ters kablolu şarj özelliği sayesinde başka cihazları da şarj edebilen Honor X9d, bu özelliğiyle adeta taşınabilir bir şarj istasyonuna dönüşüyor.

Telefonun beyni olarak Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti görev yapıyor ve bu işlemciye Adreno 810 GPU eşlik ediyor. Cihaz, 12 GB RAM gibi oldukça cömert bir bellek kapasitesiyle geliyor ve 256 GB ile 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Yazılım tarafında ise en güncel deneyimi sunmak adına kutusundan Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemiyle çıkıyor.

Honor X9d, görsel deneyim konusunda da iddialı. Cihazın ön yüzünde 2640 × 1200 piksel çözünürlüğe sahip 6,79 inç AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu panel, HDR içeriklerde 6000 nit gibi inanılmaz bir tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve göz konforunu artıran teknolojilerle donatılmış. Ekstra dayanıklılık için kullanılan alüminosilikat cam ise ekranı çizilmelere ve darbelere karşı daha dirençli hale getiriyor.

Kamera tarafında Honor X9d, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 108 MP‘lik bir çift arka kamera sistemine ev sahipliği yapıyor. Bu kamera 4K video kaydı ve 10x dijital yakınlaştırma gibi yeteneklere sahip. Ön tarafta ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor. Cihazın en dikkat çeken diğer bir özelliği ise IP66, IP68, IP69 ve IP69K gibi çok sayıda dayanıklılık sertifikasına sahip olması. Bu da onu suya, toza ve düşmelere karşı son derece dayanıklı kılıyor.

Honor X9d Teknik Özellikler

6,79 inç AMOLED, 2640 × 1200 piksel, 6000 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

Adreno 810 RAM: 12 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 108 MP çift kamera (OIS, 4K video, 10x dijital zoom)

16 MP Batarya: 8.300 mAh

66W hızlı kablolu şarj, ters kablolu şarj İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

IP66, IP68, IP69, IP69K sertifikaları Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, Stereo hoparlörler

Honor X9d Fiyatı Ne Kadar?

Pil ömrüyle çığır açan Honor X9d, ilk olarak Malezya’da kullanıcılarla buluşuyor. Cihazın 256 GB depolama alanına sahip başlangıç versiyonu 1.499 Malezya Ringgiti (yaklaşık 315 Dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Daha fazla depolama isteyen kullanıcılar için ise 512 GB‘lık versiyon 1.699 Malezya Ringgiti (yaklaşık 357 Dolar) olarak belirlendi.

Telefon, 24 Eylül – 9 Ekim 2025 tarihleri arasında markanın resmi sitesi ve diğer perakende ortakları aracılığıyla ön siparişe açılmış durumda. Honor, bu süreçte Honor X9d modelini ön sipariş veren müşterilere Honor Pad X7 tablet ve uzatılmış garanti gibi çeşitli hediyeler de sunuyor. Cihazın Türkiye pazarına ne zaman geleceği ve fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyor.

