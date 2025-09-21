Samsung, son dönemlerde akıllı ev teknolojilerini kullanıcıyla buluştururken, bu kez dikkatleri üzerine çekecek bir hamle yaptı. ABD pazarındaki Family Hub serisi Samsung akıllı buzdolaplarında reklam gösterimi başladı. Peki kullanıcılar bu değişikliği nasıl karşılıyor?

Samsung buzdolaplarında reklam gösteriyor!

Samsung, akıllı buzdolaplarının kapak kısmında bulunan dokunmatik ekranlarda reklam yayınlamaya başladı. Yeni güncelleme ile birlikte hava durumu, günlük pano ve renkli tema modlarında reklam içerikleri kullanıcıların karşısına çıkıyor. Reklam görmek istemeyen kullanıcılar ise yalnızca sanat ve galeri temalarına geçerek bu deneyimden kaçabiliyor.

Ancak şirket, kullanıcıların bir kez kapattığı reklamların tekrar görünmeyeceğini belirtse de yeni içeriklerin eklenmesi engellenmiyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan örnekler, reklamların özellikle ekran boş modlarında görüntülendiğini gösteriyor.

Kullanıcılar, yüksek fiyatlı Family Hub modellerinde reklamla karşılaşmak konusunda karışık tepkiler veriyor. Bazı kullanıcılar bu durumu rahatsız edici bulurken, bazıları ise uygulamanın sınırlı pilot program kapsamında olduğunu ve deneysel olduğunu hatırlatıyor.

Şirketin açıklamasına göre, pilot program yalnızca belirli Family Hub modellerinde test ediliyor ve şimdilik diğer ülkelere ya da farklı modellere genişletilip genişletilmeyeceği net değil. Şirket, reklamların değer katma amacıyla sunulduğunu vurguluyor. Özellikle kullanıcı deneyimini ön plana alan firma, bu süreçte geri bildirimleri yakından takip edeceğini belirtiyor.

Bu yeni reklam uygulaması, akıllı ev cihazlarında gelir modellerini çeşitlendirme adımı olarak görülüyor. ABD pazarındaki tepkilerden sonra, Türkiye ve diğer pazarlarda da benzer uygulamalar gündeme gelebilir. Samsung kullanıcıları için bu durum, akıllı buzdolaplarının günlük kullanımında alışılmış deneyimi yeniden şekillendirebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Samsung reklam uygulamasının Family Hub serisindeki etkileri sizce nasıl olacak? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!