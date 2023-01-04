Samsung, bu yılki CES 2023’te sergilemeden önce OLED teknolojisinin geleceğine işaret eden yenilikçi ürünleri tanıttı. Samsung ayrıca dünyanın ilk çift 4K oyun monitörü olan Odyssey Neo G9’u, ViewFinity S9 ve etkinlikte piyasaya sürülecek daha birçok ürünü de gösterdi.

Firma, CES 2023’te “Teknoloji Yolculuğu Sürdürülebilir Geleceğin Kilidini Açıyor” başlığı altında, 2020’den bu yana ilk kez tamamen yüz yüze bir sergi sunacak.

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Yenilikçi ürünler arasında katlanabilir ve kaydırılabilir özellikleri tek bir ekranda harmanlayan “Flex Hybrid” ve geleceğin dizüstü bilgisayar prototipleri olacak büyük ekran kaydırılabilir yer alıyor. QD-OLED 2023, yeni bir optimizasyon yöntemi, IntelliSense AI ve OLED HyperEfficient EL malzemesi sayesinde daha parlak ve daha gerçekçi görüntü kalitesine sahip olacak.

Akıllı Mobil Cihazların Geleceği: Kaydırılabilir

Samsung Display yıllar içinde katlanabilir ve sürgülü ürünlerini tanıttı. Şirket CES 2023’te bir sonraki akıllı mobil cihazı Flex Hybrid’i göstermeyi planlıyor. Flex Hybrid’in sol tarafında katlanabilir teknoloji, sağ tarafında ise kayar teknoloji bulunuyor. Kullanıcılar 10,5 inç 4:3 ekran veya 12,4 inç 16:10 ekranda film ve video izleyebiliyor.

Samsung Display CEO’su JS Choi, Eylül ayında Intel Innovation 2022’de 17 inçlik büyük ekranlı kaydırılabilir ekranı gösterdi. İlk kez bu yıl CES’te görücüye çıkacak.

Gelişmiş AI algoritması ve HyperEfficient EL malzemesi ile QD-OLED 2023

İlk olarak CES 2022’de lansmanı yapılan, olağanüstü renk ve her görüş açısında bozulma olmadan en yüksek görüntü kalitesiyle tüketicileri hayrete düşüren QD-OLED ekran teknolojisi, “QD-OLED 2023” olarak geri dönecek.

Renk parlaklığı, IntelliSense AI ve 2023 serisindeki yeni OLED HyperEfficient EL malzemesi ile geliştirilecektir. Ayrıca, birleşik RGB renk parlaklığı artık 2.000 nitin üzerinde ve şaşırtıcı görüntü kalitesi elde ediyor.

Samsung Display’e göre, büyük veriye dayanan yapay zeka teknolojisi, her piksel hakkında gerçek zamanlı olarak bilgi toplar ve ışığı hassas bir şekilde yönetmek için kullanır. Bu da görüntü kalitesini ve panel verimliliğini artırıyor.

QD-mavi OLED’in yayıcı katmanına eklenen yeni bir OLED HyperEfficient EL malzemesi, ışık kaynağının verimliliğini artırır. QD renk dönüştürme katmanı RGB ışığı daha parlak ve net hale getiriyor.

Yüksek verimli organik malzemeler ve üstün yapay zeka teknolojileri kullanan QD-OLED 2023, 2022 modelinin güç tüketimini yüzde 25 oranında azaltıyor. Güç tüketimini en aza indirirken, tüketiciler parlak ve karanlık ekranlarda doğru renkleri ve daha yüksek görüntü kalitesini deneyimleyecek.

Samsung Display’in Yeni Dijital Kokpiti, hızla büyüyeceği tahmin edilen sürücüsüz araç pazarını hedefliyor. Bu ekran, araç dijital kokpitleri için 34 inç ve 15,6 inçlik bir ekranı birleştiriyor. Otonom modda, devasa ekran eğlence görüntüleyebilir. Kokpit ekranının 700R kavisi sürücünün yola odaklanmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca, Samsung Display’in sergi alanında sürdürülebilir teknolojiler tanıtılıyor. OLED Grows Green, sera gazı emisyonlarını azaltan çevre dostu ve düşük güç teknolojilerini tanıtıyor ve OLED üretiminde değerli bir kaynak olan camın geri dönüşüm sürecini açıklıyor.