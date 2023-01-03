OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modeli olan ve Çin pazarı için 4 Ocak tarihinde tanıtılacağı açıklanan OnePlus 11 modelinden tanıtıma saatler kala yeni görseller geldi. Görsellerde cihaz zümrüt yeşili rengiyle ortaya çıktı!

Yeni Renk Göz Alıyor!

Yarın Çin pazarı için tanıtılacak olan cihazın, teknoloji marketlerinde sergiye konulurkenki görselleri paylaşıldı. Kısa bir süre önce operatör mağazalarında sergilenecek maketleri ortaya çıkan cihaz, bu sefer gerçek haliyle görüntülendi.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görselde yer alan OnePlus 11, Zümrüt Yeşili ve Volkanik Siyah rengiyle görüntülendi. Siyah renkli model, volkanlardan düşen gri renkli külleri andırırken, görenlerin dönüp bir daha bakacağı renk olan Zümrüt yeşili renkli model herkesin favorisi olacakmış gibi görünüyor.

Cihazın tasarım hatlarının sürpriz olmadığını söylemek mümkün. Zira OnePlus cephesi geçtiğimiz haftalarda cihazın resmi basın görsellerini paylaşmıştı. Yine de cihazı kanlı canlı bir şekilde görmenin herkesi heyecanlandırdığını söylemek mümkün.

Cihazın en çok dikkat çeken özelliği ise, arkasında yer alan daire şeklindeki kamera modülü olmuş. Aslında bu tasarım biraz OnePlus 10’u andırsa da, OnePlus 10’da kameraların yer aldığı modül kare şeklinde bir tasarıma sahipti.

Kamera modülünün üzerinde yer alan Hasselblad yazısı, cihazın kamerasında ünlü kamera üreticisi Hasselblad’ın dokunuşu olduğunu gösteriyor. Hatırlatmak gerekirse, OnePlus cephesi 2021 yılının amiral gemisi akıllı telefon modeli olan OnePlus 9 Pro’dan beri Hasselblad ile kamera alanında işbirliği yapıyor.

Etkileyici Özelliklerle Geliyor!

Oldukça iddialı tasarım hatlarına ve göz alıcı renk seçeneklerine sahip olan cihaz, donanım konusunda da kullanıcıları etkileyecek özelliklerle gelecek.

OnePlus 11‘in, Qualcomm’un en yeni ve en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 ile gelmesi bekleniyor. Her ne kadar bu işlemci, Samsung Galaxy S23 modellerinde yer alacak olan Snapdragon 8 Gen 2 gibi bir hız aşırtma teknolojisine sahip olmasa da, OnePlus 11’in de performans konusunda iddialı olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Öyle ki, ortaya çıkan bazı AnTuTu performans testi sonuçları, OnePlus 11’in bu testte rekor kırdığını göstermiş ve cihaz herkesi heyecanlandırmıştı.

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Cihazın bu denli yüksek bir skor almasında, cihazda yer alması beklenen yüksek hızlı UFS 4.0 depolama birimi ve LPDDR5X bellek teknolojisinin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu teknolojiler, cihazın günlük kullanımdaki uygulama açılış performansını ve veri aktarım hızını büyük oranda artırabilir.

Büyük diyebileceğimiz 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya ve 100 Watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı söylenen cihazın, Çin’de satılan versiyonunda kutu içinden 100 Watt destekli şarj aleti çıkacak. Küresel pazarda satılacak cihazın kutu içeriğinde şarj aleti sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Ayrıca cihazın Çin’de satılacak versiyonu kutudan OPPO‘nun Android 13 üzerine kurulu olan ColorOS 13 yazılımıyla çıkacak. Küresel pazarda satılacak cihaz ise önceki modellerde olduğu gibi OnePlus’ın kendi özelleştirilmiş yazılımı olan ve Android 13 üzerine kurulu olan OxygenOS 13 ile satışa sunulacak.

Oldukça etkileyici bir tasarıma ve güçlü donanım özelliklerine sahip olacak cihazın tanıtımını bizler de takip ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus 11’in tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsimniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!