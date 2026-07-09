Microsoft, abonelik tabanlı oyun servisi Xbox Game Pass kütüphanesine Temmuz 2026’nın ilk yarısında eklenecek yeni oyunları, sunulacak güncellemeleri ve platformdan kaldırılacak yapımları resmi olarak ilan etti. Temmuz ayının ilk dalgasında nostaljik klasikler ve yeni nesil aksiyon yapımları öne çıkarken, kütüphaneden ayrılacak popüler oyunların listesi bu ay oldukça uzun tutuldu.

Temmuz 2026’da Kütüphaneye Eklenecek Oyunlar ve Tarihleri

Yeni açıklanan listeye göre bulut, konsol ve PC platformlarında eş zamanlı olarak erişime açılacak yapımlar ve çıkış takvimi şu şekilde şekillendi:

Winds of Arcana: Ruination (Bulut, Konsol, El Konsolu, PC) – 6 Temmuz

Gears of War: Reloaded (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu, PC) – 9 Temmuz

Tamashika (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu, PC) – 9 Temmuz

Ascend to Zero (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu, PC) – 13 Temmuz

PBA Pro Bowling 2026 (Bulut, Xbox Series X|S, PC) – 14 Temmuz

Quarantine Zone: The Last Check (Bulut, Xbox Series X|S, PC) – 15 Temmuz

Mavrix by Matt Jones (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu, PC) – 16 Temmuz

FixForce (Bulut, Xbox Series X|S, PC) – 17 Temmuz

Fogpiercer (PC) – 17 Temmuz

The Planet Crafter (Bulut, Xbox Series X|S, PC) – 21 Temmuz

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Bulut, Konsol, PC) – 21 Temmuz

Oyun Güncellemeleri ve Öne Çıkan Ekstra Avantajlar

Kütüphaneye eklenen bağımsız ve büyük bütçeli yapımların yanı sıra, mevcut popüler oyunlar için de yeni içerikler ve oyun içi ödüller (Perks) üyelere sunuluyor:

Palworld 1.0 Güncellemesi: Halihazırda kütüphanede yer alan fenomen oyun için merakla beklenen tam sürüm (1.0) güncellemesi 10 Temmuz’da oyuncularla buluşuyor.

Wuthering Waves: Xbox Series X|S ve PC sürümleri için özel üye avantajları 10 Temmuz itibarıyla aktif olacak.

League of Legends (PC): Game Pass üyelerine özel olarak yeni şampiyon Locke, the Ashen Exorcist doğrudan kullanıma açılacak.

15 Temmuz İtibarıyla Xbox Game Pass’ten Ayrılacak Oyunlar

Yeni oyunlara yer açmak adına platforma veda edecek yapımların listesi bu kez oldukça kabarık. Özellikle futbol tutkunlarının ve strateji severlerin yakından takip ettiği bazı popüler oyunlar kütüphaneden siliniyor:

EA Sports Football Club 24 (Cloud, Console, PC)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Console, PC)

Dungeons of Hinterberg (Cloud, Console, PC)

Stellaris (Cloud, Console, PC)

Powerwash Simulator (Cloud, Console, PC)

Golf With Your Friends (Cloud, Console, PC)

Minami Lane (Cloud, Console, PC)

Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Console, PC)

Super Fantasy Kingdom (Erken Erişim – PC)

Techtonica (Erken Erişim – Cloud, Console, PC)