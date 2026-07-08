OYAK ve Renault Group iş birliğiyle açıklanan 400 milyon Euro’luk yatırım planının son halkasını oluşturan C-segment crossover modeli Dacia Striker ilk kez tanıtıldı. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek olan yeni model, Türkiye’yi Dacia markası için bir ilke imza atarak tek küresel üretim merkezi konumuna getirecek. Striker, 2026 yılının Aralık ayında Türkiye’de resmi olarak satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Tasarım ve Karoser Yapısı

Dacia Striker; bir SUV’un yüksek sürüş pozisyonunu ve arazi özelliklerini, bir station wagon’un çok yönlülüğü ile rahatlığını ve bir sedanın verimliliği ile performansını tek bir crossover gövdede birleştiriyor. 4,62 metre uzunluğa ve 0,29’luk sürtünme katsayısına sahip olan araç, aerodinamik yapısıyla öne çıkıyor. Ayrıca model, Dacia’nın yeni “T” formlu LED ışık imzasını dört köşesinde birden kullanan ilk araç olma özelliğini taşıyor. İç mekanda ise 600 litreye varan geniş bir bagaj hacmi ve panoramik cam tavan dikkat çekiyor.

Motor Seçenekleri ve Yerlilik Oranı

Dacia Striker, üç farklı elektrik destekli güç aktarma sistemiyle zengin bir motor yelpazesi sunuyor:

Mild Hybrid-G 140: Dünyada bir ilk olarak 48V mild-hybrid sistemini çift yakıtlı benzin/LPG motor ve 6 vitesli otomatik şanzımanla birleştiriyor.

Hybrid 155: 1,8 litrelik benzinli motor ve iki elektromotor kombinasyonuyla şehir içi kullanımlarda %80’e kadar tamamen elektrikli sürüş imkanı tanıyor. Bu sistemin merkezindeki HR18 hibrit motor , Oyak Horse tarafından Bursa’da üretiliyor.

Hybrid 150 4×4: Ön aksta 1.2 litrelik yarı hibrit motor ile arka aksta yer alan elektromotoru birleştiren gelişmiş bir dört tekerlekten çekiş sistemi sunuyor.

Aracın Mild Hybrid-G 140 ve Hybrid 155 versiyonları %40’ın üzerinde yerlilik oranına sahip olacak ve bu sayede Türkiye pazarında çok ciddi bir ÖTV muafiyeti/avantajı sağlayacak.

Teknoloji, Güvenlik ve Donanım Seviyeleri

En güncel Avrupa güvenlik standardı olan GSR2’yi tamamen karşılayan Dacia Striker, tüm paketlerinde Otomatik Acil Durum Freni, Şerit Takip Asistanı ve Adaptif Hız Sabitleme gibi ADAS özelliklerini standart olarak sunuyor. Araçta ayrıca 10,1 inçlik multimedya ekranı ve optik yansıma teknolojisiyle bilgileri 3 boyutlu yansıtan 7 inçlik LightVisio dijital gösterge paneli yer alıyor.

Model, Türkiye’de üç farklı donanım seçeneğiyle satılacak:

Expression (Standart): 17 inç alaşım jantlar, çift bölgeli otomatik klima, Autohold özellikli elektrikli park freni ve arka havalandırma ızgaraları.

Extreme (Arazi Odaklı): Bakır Kahve dış/iç süslemeler, yıkanabilir Microcloud sentetik döşemeler, yokuş iniş desteği ve geri dönüştürülmüş boyasız Starkle® dış koruma parçaları.

Journey (Konfor Odaklı): Akıllı elektrikli bagaj, elektrikli ve ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve kablosuz akıllı telefon şarjı.

Dacia, Striker modeliyle 2030 yılına kadar toplam satışları içindeki C segmenti payını %33’e çıkarmayı hedeflerken, bu proje ithalata dayalı yapıyı yerel üretim gücüne dönüştürecek.