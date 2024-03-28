Samsung, kısa bir süre önce Exynos 1480 işlemcili Galaxy A55 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Ancak, şirket lansman sırasında işlemci hakkında fazla ayrıntı vermemişti. Ancak şimdi, Samsung’un bu yeni çipin özellikleri hakkında daha net bir resim sunduğu görülüyor. İşte Samsung Exynos 1480 özellikleri. Meğer Galaxy A55 işlemcisi ne güçlüymüş.

Samsung Exynos 1480 İşlemcisini Detaylandırdı: İşte Galaxy A55 İşlemcisi

Exynos 1480, dört Cortex-A55 çekirdeğinin yanı sıra zorlu görevler için dört güçlü Arm Cortex-A78 çekirdeği içeren bir hibrit CPU yapılandırmasına sahip. Ayrıca, AMD’nin RDNA mimarisini temel alan Xclipse 530 GPU ile donatılmış durumda. Samsung, bu GPU’nun grafik performansını önceki nesle kıyasla %53 oranında artırdığını belirtiyor.

Bu yeni işlemci, yapay zekâ alanına katılarak 6K MAC NPU ile yerleşik bir Yapay Zekâ Motoruna sahip. Bu, amiral gemisi Exynos 2400’ün AI motorundan daha az güçlü olsa da, Galaxy A55’in Galaxy S24 serisinde bulunan AI destekli özellikleri destekleyebilecek kapasiteye sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak, bu özelliklerin cihaza sunulup sunulmayacağı, Samsung’un ilgili One UI 6.1 güncellemesini yayınlamasına bağlı olacak.

Exynos 1480, kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 6 GHz altı 5G, mmWave 5G ve cat.18 LTE gibi hızlı ve çok yönlü bağlantıları destekliyor. Ayrıca, çip 144 Hz yenileme hızına kadar FHD+ ekranları idare edebilir ve tek bir 200MP sensörü (30 FPS’de 64MP, 30 FPS’de 32MP + 32MP) yönetmek için gerekli güce sahip.

Exynos 1480, ayrıca 4K 60 FPS H.264 videolarını kolaylıkla kodlayabilir ve çözebilir. Bellek ve depolama desteği ise hızlı performans için LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolamaya kadar uzanmakta. Bu sayede Galaxy A55 performans konusunda kullanıcısını memnun edecek.

Samsung’un kendi 4LPP+ 4nm üretim süreci üzerine inşa edilen Exynos 1480, önceki nesil yongalara göre gelişmiş güç verimliliği sunmayı hedefliyor.

Galaxy A55, şu anda bu işlemciye sahip tek cihaz. Ancak, Samsung’un yakın gelecekte Exynos 1480 ile güçlendirilmiş yeni cihazlar getirebileceği belirtiliyor. Bu, Samsung cephesinin kullanıcılarına daha yüksek performans ve daha iyi deneyim sunma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni Exynos işlemcisi nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!