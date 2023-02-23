Samsung, geçen yıl ortaya çıktıktan sonra Exynos 1330 ve Exynos 1380 5nm 5G yonga setlerini bugün sessizce tanıttı. Exynos 1380, geçen yılki Exynos 1280‘in halefi ve Exynos 1330 yeni bir model olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisi de Exynos 1280’e benzer şekilde Cortex-A78 ve Cortex-A55 CPU’lara ve Mali-G68 MP5 GPU’ya sahip 5nm üretim sürecine dayanıyor.

Exynos 1380 SoC 144Hz‘e kadar yenileme hızını ve Full HD+ ekranı destekliyor. Exynos 1330 ise 120Hz’e kadar yenileme hızını destekliyor. Bu yonga setleri 4K 30 fps’ye kadar video kaydı ile sırasıyla 200MP ve 108MP çözünürlüğünde kamerayı destekliyor.

Exynos 1380 ayrıca, ses yardımı için gelişmiş dil tanıma gibi yeni ve daha akıllı mobil deneyimler için saniyede 4,9 trilyona kadar işlemi destekleyen ve her nesnenin kalitesini artırmak için görüntüde birden fazla nesne tanıma sağlayan gelişmiş bir NPU‘ya da sahip.

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Samsung’a göre bu yonga setileri seri üretime girmiş durumda. Exynos 1380, yaklaşmakta olan Galaxy A54‘e güç verecek ve Exynos 1330’un Galaxy A14 5G ve Galaxy M14 5G modellerine güç sağlayacak. Bu yonga setlerinin maliyetleri henüz bilinmiyor. Bakalım bu yonga setleri sayesinde uygun fiyatlı performans canavarı telefonlar görebilecek miyiz?

İçindekiler Samsung Exynos 1330 ve Exynos 1380 özellikleri

Samsung Exynos 1330 ve Exynos 1380 özellikleri

işlemci Exynos 1330 Exynos 1380 Süreç 5nm İşlemci 2x Cortex-A78 @ 2.4GHz

6x Cortex-A55 @ 2.0GHz 4x Cortex-A78 @ 2.4GHz

4x Cortex-A55 @ 2.0GHz Bellek LPDDR4x, LPDDR5, UFS v2.2/UFS v3.1 Kamera Tek kamera modunda 108MP’ye kadar, Tek kamera 32MP @30fps, Çift kamera 16+16MP @30fps 4K 30fps’ye kadar Tek kamera modunda 200MP’ye kadar, Tek kamera 64MP @30fps, Üçlü kamera 16+16+16MP @30fps 4K 30fps’ye kadar Ekran FHD+ @ 120Hz FHD+ @ 144Hz Grafikler Mali-G68 MP2 Mali-G68 MP5 Modem 5G NR Alt-6GHz 2.55Gbps (DL) / 1.28Gbps (UL), LTE Cat.18 6CC (DL) / Cat.18 2CC (UL) 5G NR Alt-6GHz 3.79Gbps (DL) / 1.28 Gbps (UL) 5G NR mmDalga 3.67Gbps (DL) / 0.92 Gbps (UL) LTE Cat.18 1.2Gbps (DL) / Cat.18 211Mbps (UL) GNSS GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo