Samsung, Galaxy A04’ün One UI 5.0 arayüzü ile Android 13 alacağını doğruladı. Yeni ürün yazılımı A045FXXU1BWB1 halihazırda Kazakistan’da mevcut hale geldi ve önümüzdeki haftalarda diğer pazarlara da ulaşması bekleniyor.

Galaxy A04 geçen yıl ağustos ayında tanıtıldı. Ancak şimdilik Samsung’un resmi mağazasında yalnızca 3GB RAM’li A04e sürümü mevcut.

Güncelleme güvenlik açığı düzeltmelerini içeriyor

Android güncellemesine ve Samsung’un tescilli kullanıcı arayüzünün yeni sürümüne ek olarak yama, Aralık 2022 güvenlik güncellemesiyle birlikte bazı güvenlik açığı düzeltmelerini de içeriyor.

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Şirketin en ucuz modellerinden biri olmasına rağmen, piyasaya çıktıktan sadece 6 ay sonra Android 13’ü almak harika bir haber olabilir. Bu hamle, Android 12 ile piyasaya sürülmenin yeni işletim sistemi hazır olana kadar geçici bir önlem olduğunu gösteriyor.

Eğer durum gerçekten böyleyse, ucuz akıllı telefonun en az bir Android güncellemesi daha alması gerekiyor. Doğal olarak bu da giriş seviyesi segment için normalden daha uzun süre destek ve güvenlik düzeltmeleri alması gerektiği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A04 Özellikleri

Ekran: 6.5 inç HD+

6.5 inç HD+ İşlemci: Sekiz çekirdekli (modeli açıklanmadı)

Sekiz çekirdekli (modeli açıklanmadı) RAM: 4, 6 veya 8 GB.

4, 6 veya 8 GB. Depolama: 32, 64 veya 128 GB, 1 TB’a kadar microSD kart desteği

32, 64 veya 128 GB, 1 TB’a kadar microSD kart desteği Ana kamera: 50 MP (f/1.8) + 2 MP (derinlik sensörü)

50 MP (f/1.8) + 2 MP (derinlik sensörü) Ön kamera: 5 MP (f / 2.2)

5 MP (f / 2.2) Pil: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim sistemi: Android 12 (One UI Core 4.1)

Android 12 (One UI Core 4.1) Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/b/ac (2.4 ve 5 GHz), Bluetooth 5.0

4G LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/b/ac (2.4 ve 5 GHz), Bluetooth 5.0 Boyutlar: 164.4 × 76.3 × 9.1 mm

164.4 × 76.3 × 9.1 mm Ağırlık: 192 gram