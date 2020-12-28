Akıllı Telefonlar
Samsung ekran altına gizlenecek ön kamera için çalışıyor
Samsung, ekranın altına gizlenecek bir ön kamera için patent başvurusunda bulundu. Şirket önümüzdeki yıl tam ekran telefonlara geliyor.
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Akıllı telefon üreticileri, yıllardır ekran çerçevelerini küçülterek kullanıcılarına tam ekran deneyimi yaşatmak için uğraşıyor. Neredeyse başarıyla ulaşan bu hedefin önünde tek bir engel kaldı, ön kamera. Samsung, Xiaomi, ZTE , OPPO gibi akıllı telefon üreticileri bu kamerayı gizlemek için, arka tarafa ikinci bir ekrandan tutun, motorize bir kamera yapısına kadar değişik çözümler denediler. Ancak bu çözümlerden hiçbiri endüstri standardı haline gelerek genele yayılmadı. Günümüzde üreticiler, ekranda delikli ön kameralar ya da çentikli telefonlar üretiyor.
Samsung kamerayı ekranın altına gizleyecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor
19 Haziran 2020 tarihli bir patent başvurusunun ortaya çıkardığına göre Samsung Electronics, Dünya Fikri Mülkiyet örgütüne ( WIPO) oldukça ilginç bir tasarım için patent başvurusunda bulundu ve onay aldı. Patente göre; Ekran üç katmandan oluşacak en tepede saydam bir kamera deliği, ortasında motorize bir mekanizmaya bağlanmış küçük bir ikinci ekran ve onun hemen altında ekran mekanizmasının hareketlerine göre görünen bir kamera. Patente göre ikinci ekranın motorize yapısı hareket ettiği zaman, kameralar ortaya çıkacak ve saydam delikten dışarıyı görerek fotoğrafı çekecek. Oldukça ilginç olan bu tasarım dışarıda hareket eden parça olmaması sebebiyle, muhtemelen bugün kullandığımız “pop-up” kameralara göre daha az arızalanan bir yapı sunacak. Henüz yeni alınan bu patentin S21 ailesinde kullanılması beklenmiyor.
Ekran altına gizlenen kamerada ilk ZTE’den geldi
Samsung, aldığı patent ile heyecan uyandırsa da bu alanda çalışmalar yapan tek firma kendileri değil. Hatta bu işi farklı yollarla kendilerinden önce başaran Çinli bir akıllı telefon üreticisi de mevcut. ZTE, kısa süre önce tanıttığı Axon 20 5G ile dünyanın ilk ekran altına gizlenebilen ön kameralı telefonunu piyasaya sürdü. Benzer bir mantıkla çalışan Axon 20 5G, saydam ekranın altına motorize sisteme oturtulmuş ikinci ekran yerine, düşük çözünürlüklü bir ekran ekledi. Bu durum ikinci ekranın kapatıldığı zaman arkasında bulunan kameraların pikseller arasındaki boşluktan faydalanarak, görüntü elde etmesini sağlıyor. Yöntemler şimdilik farklı olsa tüm üreticiler aynı şeyi istiyor. Bakalım hedeflerine mükemmel seviyede ulaşıp, standartları belirleyen üretici kim olacak.
Gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
MIUI 12.5 resmi olarak tanıtıldı: İşte tüm detaylar!
Xiaomi bugün Pekin’de düzenlediği etkinlikte Snapdragon 888’li ilk cihaz olan Mi 11’i tanıttı. Ancak lansman sadece bu telefonla bitmedi. Şirketin kendi tasarladığı ve telefonlarında kullandığı kullanıcı arayüzü MIUI’ın yeni güncellemesi MIUI 12.5 resmi olarak tanıtıldı. Önceki sürümlerden de alışık olduğumuz gibi bu “.5” sürümü de telefonlara MIUI 12’ye ek bazı estetik değişiklikler, gizlilik güncellemeleri sağlıyor. Ancak bu sefer yeni tanıtılan MIUI+ ile telefonu bilgisayara bağlayabilme özelliği de oldukça faydalı bir kullanım sağlayacak gibi görünüyor.
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MIUI 12.5 : Tasarım ve performans geliştirmeleri
Xiaomi’nin lansman sırasında verdiği resmi bilgilere göre MIUI 12.5 ile birlikte MIUI her zamankinden daha akıcı, hızlı ve etkili. Bunu rakamlara dökecek olursak arayüz öncesinden %20 daha az işlemci kullanıyor, %35 daha az RAM’i meşgul ediyor ve %25 daha az pil kullanıyor. Ayrıca telefon ilk kurulduğu zaman gelen varsayılan sistem uygulamalarının sayısını da azaltarak 9 uygulamaya kadar düşürdü.
Her ne kadar bu bir ara güncelleme olsa da Xiaomi tam bir güncellemeden bir farkı olmadığını belirtiyor. Gelişmiş “MIUI Işık Konisi Hareket Efekti Mimarisi” ile arayüz, jestlere, özellikle de jestlerin tepki süresine oldukça önem veriyor. İşlem gücü de öncesine göre 20 kat arttırılan arayüzün animasyonlarının ‘teaser’ını yukarıdan izleyebilirsiniz.
Yeni Süper Duvar Kağıtları
Xiaomi, MIUI 12 ile beraber hayatlarımıza “Süper Duvar Kağıtları”nı sokmuştu. Ancak o sürümde yalnızca Dünya ve Mars duvar kağıtları mevcuttu. Şirket, MIUI 12.5 ile beraber Batı Çin’deki bir sıralı dağ dizisinin en yükseğini, Yunanistan’dan bir sahili ve İtalya’dan başka bir dağı da ekledi. Özellikle Çin’deki dağ için Xiaomi, dağın 24 saatlik değişimlerini kayıt altına alarak duvar kağıdını oluşturdu. Şirket ayrıca 2021’in ilk yarısı içerisinde yeni duvar kağıtlarının ekleneceğinin de müjdesini verdi.
Bildirim sesleri ve haptik güncellemeler
Xiaomi MIUI 12.5 ile bildirim seslerinde doğa temasını öne çıkarıyor. Şirket Amazon Ormanları, Avustralya, Doğu Afrika çayırları ve Kuzey Kutup Dairesi olmak üzere dört farklı habitattan 120 farklı canlının ses kayıtlarını almış. Ayrıca odun, kum, su gibi doğa seslerinin de yer aldığı bildirim sesleri arayüz içinde birçok kullanım alanına da sahip. Geçişlerden saat uygulamasındaki geri sayıma kadar birçok yerde yer alacak olan bu sesler stereo hoparlörlere özel olarak dizayn edilmiş durumda.
Sesin yanı sıra telefonlarda duyularımıza hitap eden bir diğer özellik olan haptik de güncellemeyle geliştirilmiş. Xiaomi, telefonu kilitleme, dokunma jestler vb. birçok harekette parmaklara verilen geri bildirimin yeniden düzenlendiğini belirtti. Bu geri bildirim arayüz içerisinde yapabileceğiniz her türlü hareketi kapsıyor. Ayrıca bu konuda görme engelli bireyleri de düşünen şirket, bu geliştirilmiş geri bildirim mekanizmasının dokunma ve güç ilişkisinin bireylere telefonu kullanmada rahatlık sağlayacağını belirtiyor.
Gizlilik
Xiaomi, MIUI 12.5 ile gizlilik konusuna ayrı bir önem veriyor ve bu konuyu dört ana başlıkta inceliyor: Pano koruması, dosya depolama, tarayıcı ve konum. Bunlardan pano koruması kullanıcıların telefonda kopyaladıkları yazı, fotoğraf vb. ögelerin takibini yapan uygulamaları tespit ediyor ve kullanıcıya bu konuda haber veriyor. Konum alanında “Bulanık Pozisyonlama” adı verilen özellikle ise kullanıcılar bazı durumlarda güvenliklerini arttırmak için uygulamaların tam konumlarına değil de 2-3 metre şaşmış haline erişmesini sağlayabiliyor.
Dosya depolama alanında ise şirket “Kum Havuzu Mekanizması” adını verdiği sistemi kullanıcılara sunuyor. Böylece arayüz, kullanıcılara fotoğraf gibi verilerini sınırlanmış başka bir alanda – kum havuzunda- saklama imkanı verecek. Böylece hassas bilgilere kötü amaçlı uygulamaların erişimi engellenmiş olacak. Tarayıcı konusunda ise Xiaomi Çin’de en çok ziyaret edilen 1000 internet sitesinden %53’ünün kişisel bilgilere erişiminin olduğunu belirtti. Şirket bunu önlemek için ise varsayılan tarayıcı olan Mi Browser kullanıldığı zaman sitelerin kullanıcı bilgilerine erişmesini engellediğini iddia ediyor.
MIUI Notlar uygulaması
Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesiyle beraber “Notlar” uygulamasına da değişiklikler getiriyor. Uygulamanın adı “MIUI Notlar” olarak değişti ve birçok yeni özellik eklendi. Artık kullanıcılar tek dokunuşla hızlı notlar ekleyebilecek, zihin haritaları oluşturabilecek. Ek olarak güncelleme parmaklarınızı dört farklı fırça olarak kullanmanıza izin veren grafiti fonksiyonunu da yanında getiriyor. Dizgi sistemi de değiştirilen uygulama dinamik çerçeveleriyle göze daha hoş görünen bir arayüz sunuyor.
MIUI 12.5 ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın: MIUI+
Son zamanlarda oldukça önemli hâle gelen telefon-bilgisayar ilişkisine Xiaomi de el attı. Şirketin ilk platformlar arası uygulaması olarak MIUI+ MIUI 12.5 ile beraber uyumlu tüm telefonlara sunulacak. MIUI+ ile bilgisayarda şu işlemler yapılabilecek:
- Telefona gelen bildirimleri görüntüleme, uygulamaları açma
- Yazı kopyalayıp yapıştırma
- Ekran görüntülerini görüntüleme
- Web sitelerini mobilden görüntüleme
Şirket tüm bunlara ek olarak MIUI+ sayesinde “Mi Dosya Yöneticisi” ve “MIUI Notlar” uygulamalarının bilgisayar benzeri arayüzlere sahip olacağını da belirtti. Tüm bu yeniliklerle fare ve klavye desteğinin yanı sıra kullanıcılar telefonlarındaki belgeleri sorunsuz ve senkron bir şekilde bilgisayardan düzenleyebilecek.
Resmi olarak MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar
Xiaomi, şimdiden 21 farklı cihaz için MIUI 12.5 kapalı beta programını başlattı. Bu programa dahil olan kullanıcılar güncellemeyi bu gece almaya başlayacakken genel (public) beta ocak ayının ortalarında başlayacak. Kapalı beta programı için resmi olarak onaylanan telefonların listesi şu şekilde:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 serisinde periskop lens olmayacak!
OnePlus 9 serisi için artık geri sayıma geçildi. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinde periskop lens olmayacağı öğrenildi.
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OnePlus 9 serisinde hiçbir şekilde periskop lens bulunmayacak!
OnePlus 9 serisi için artık geri sayıma geçildi diyebiliriz. Firmanın en önemli markası olan akıllı telefon serisi ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. En son prototip modelinin bir internet sitesinde satışa çıkarıldığı öğrenilen seri, hayranları tarafından merakla bekleniyor. Kamera özellikleri de aynı şekilde geçtiğimiz günlerde sızdırılan seri,yine kamera cephesinde bir detay ile karşımıza çıktı. Weibo’da paylaşım yapan Digital Chat Station hesabı, amiral gemisi akıllı telefon serisinin periskop lense sahip olmayacağını takipçilerine duyurdu.
Konu ile alakalı şaşkınlığını gizlemeyen Digital Chat Station, bu yılın üçüncü çeyreğinden bu yana artan periskop lens kullanımının neden firma tarafından tercih edilmediğini bilmediğini söyledi. Aynı şekilde hesap bu durumun teminat sıkıntısı ile alakalı olmadığını da takipçilerine duyurdu. Baz ve Pro modellerde normal telefoto lens kullanımına giden firmanın gerçekten neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor. Amiral gemisi akıllı telefon piyasada önemli bir alternatif olma konusunda oldukça iddialı bir şekilde kullanıcılarını bekliyor. 2021 başında tanıtılacak akıllı telefon serisi bakalım yüksek beklentilerin altından kalkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11, şarj aleti eksiğiyle resmen tanıtıldı!
Xiaomi, bir süredir beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi 11’i Çin’de yaptığı lansman ile resmi olarak duyurdu. Xiaomi Mi 11, geliştirilmiş ekran yeteneği ve kamera performansı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor!
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Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: 2K ekran, Snapdragon 888 ve 108MP kamera!
Tasarım olarak büyük bir sürpriz yaşatmayan telefon, ön yüzünde dört taraftan kavisli bir ekran tasarımıyla geliyor. Oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan ekranın, Corning’in yeni Gorilla Glass Victus teknolojisi ile korunması dikkat çekiyor. Yenilenen arka kamera tasarımının yanı sıra Harman Kardon imzalı stereo hoparlör sistemi de yenilikler arasında bulunuyor.
Xiaomi Mi 11, donanım tarafında ise markanın şimdiye kadar geliştirdiği en yenilikçi telefon modeli olarak ön plana çıkıyor. 6.81 inç boyutundaki Samsung üretimi OLED panel, devasa boyutunun yanı sıra 2K ekran çözünürlüğü sunuyor. 120Hz tazeleme hızı, 480Hz dokunmatik tepki hızı, 1500 nit maksimum parlaklık, HDR10+ desteği ve optik parmak izi okuyucu da ekran özelliklerini tamamlıyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 888’den alan Xiaomi Mi 11, 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama şeklinde 3 farklı versiyona sahip. Üçlü arka kamerada ise hem sensör, hem de yazılım kalitesi bakımından önemli iyileştirmelere gidilmiş. 108 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya 13 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel telefoto makro sensör eşlik ediyor. Mi 10 serisinde gördüğümüz OIS desteği ve 8K/30 FPS video kaydı yerini koruyor. Ekran deliğindeki ön kameranın da 20 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu belirtelim.
4.600 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Xiaomi Mi 11, kutusunda önemli bir eksik barındırıyor. Xiaomi, beklenildiği üzere tanıtımda yeni telefonunun kutusunda şarj adaptörü bulunmayacağını açıkladı. Bu da 55W kablolu hızlı şarj desteği için kendi şarj aletinizi kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Ayrıca 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W kablosuz ters şarj desteği, adaptöre ihtiyaç duymayanlar kullanıcılar için ilgi çekiyor. Android 11 işletim sistemi, MIUI 12.5 arayüz, NFC, kızılötesi sensör, WiFi 6+ gibi detaylar ise telefonun özelliklerini tamamlıyor.
Xiaomi Mi 11, 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı versiyonu ile 3.999 yuan (611 dolar) fiyat etiketinden satışa sunulacak. Marka tarafından verilen bilgiye göre, telefonun başlangıç fiyatı Mi 10’un başlangıç fiyatıyla aynı tutulmuş. 8 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyon 4.299 yuan (657 dolar) fiyata sahipken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama versiyonu ise 4.699 yuan’dan (718 dolar) satışa sunulacak.
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