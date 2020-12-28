Xiaomi Mi 11, şarj aleti eksiğiyle resmen tanıtıldı!

Xiaomi, bir süredir beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi 11’i Çin’de yaptığı lansman ile resmi olarak duyurdu. Xiaomi Mi 11, geliştirilmiş ekran yeteneği ve kamera performansı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor!

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Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: 2K ekran, Snapdragon 888 ve 108MP kamera!

Tasarım olarak büyük bir sürpriz yaşatmayan telefon, ön yüzünde dört taraftan kavisli bir ekran tasarımıyla geliyor. Oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan ekranın, Corning’in yeni Gorilla Glass Victus teknolojisi ile korunması dikkat çekiyor. Yenilenen arka kamera tasarımının yanı sıra Harman Kardon imzalı stereo hoparlör sistemi de yenilikler arasında bulunuyor.

Xiaomi Mi 11, donanım tarafında ise markanın şimdiye kadar geliştirdiği en yenilikçi telefon modeli olarak ön plana çıkıyor. 6.81 inç boyutundaki Samsung üretimi OLED panel, devasa boyutunun yanı sıra 2K ekran çözünürlüğü sunuyor. 120Hz tazeleme hızı, 480Hz dokunmatik tepki hızı, 1500 nit maksimum parlaklık, HDR10+ desteği ve optik parmak izi okuyucu da ekran özelliklerini tamamlıyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 888’den alan Xiaomi Mi 11, 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama şeklinde 3 farklı versiyona sahip. Üçlü arka kamerada ise hem sensör, hem de yazılım kalitesi bakımından önemli iyileştirmelere gidilmiş. 108 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya 13 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel telefoto makro sensör eşlik ediyor. Mi 10 serisinde gördüğümüz OIS desteği ve 8K/30 FPS video kaydı yerini koruyor. Ekran deliğindeki ön kameranın da 20 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu belirtelim.

4.600 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Xiaomi Mi 11, kutusunda önemli bir eksik barındırıyor. Xiaomi, beklenildiği üzere tanıtımda yeni telefonunun kutusunda şarj adaptörü bulunmayacağını açıkladı. Bu da 55W kablolu hızlı şarj desteği için kendi şarj aletinizi kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Ayrıca 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W kablosuz ters şarj desteği, adaptöre ihtiyaç duymayanlar kullanıcılar için ilgi çekiyor. Android 11 işletim sistemi, MIUI 12.5 arayüz, NFC, kızılötesi sensör, WiFi 6+ gibi detaylar ise telefonun özelliklerini tamamlıyor.

Xiaomi Mi 11, 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı versiyonu ile 3.999 yuan (611 dolar) fiyat etiketinden satışa sunulacak. Marka tarafından verilen bilgiye göre, telefonun başlangıç fiyatı Mi 10’un başlangıç fiyatıyla aynı tutulmuş. 8 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyon 4.299 yuan (657 dolar) fiyata sahipken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama versiyonu ise 4.699 yuan’dan (718 dolar) satışa sunulacak.