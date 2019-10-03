Akıllı Telefonlar
Samsung, Çin’de telefon üretimine son verdi
Samsung, Çin’de cep telefonu üretimine son verdiğini açıkladı. Çarşamba günü açıklama yapan Samsung yetkilileri, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin’de bulunan yerli rakiplerin rekabeti sıkılaştırmasından dolayı zarar gördüklerini belirtti.
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Haziran ayında benzer şekilde başka bir fabrikasında üretimi askıya alan Samsung, Huizhou kentinde olan tesisini kapatarak Çin’deki telefon üretimine son verdi. Ayrıca Sony de Pekin’deki akılı telefon tesisini kapattığını, bundan sonra yalnızca Tayland’da akıllı telefon üretimi yapacağını açıklamıştı. Her şeye rağmen Apple hala Çin’de üretim yapmaya devam ediyor.
Cape Investment & Securities’in analisti Park Sung-soon‘a göre, Çinli tüketiciler uygun fiyatlı cihazlar için yerel markalara ve birinci sınıf modeller için diğer markalara yönelince Samsung şirketinin Çin’deki pazar payı %1’e kadar geriledi. Güney Koreli teknoloji devinin, Çin’deki pazar payı 2013’ün ortalarında % 15 civarındaydı.
Park Sung ayrıca, “Çin’de insanlar yerli markalardan düşük fiyatlı akıllı telefonlar ve Apple veya Huawei’den yüksek kaliteli telefonlar satın alıyorlar. Samsung’un payını canlandırmak için çok az umudu var “ dedi.
Ülkedeki artan iş gücü maliyetleri ve ekonomik yavaşlama, şirketlerin daha cazip ülkelere taşınmasına neden oluyor. Samsung, üretim maliyetinin düşük olması nedeniyle Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerde üretim kapasitesini artırıyor.
Samsung, üretim ekipmanlarının pazar gereksinimlerine ve küresel stratejilere dayalı olarak başka sahalara aktarılacağını söyledi. Ancak Güney Koreli teknoloji devi, Çin’de akıllı telefon satışına devam edecek. Şirket, Çin’deki tesisin kapasitesi ve çalışan sayısı hakkındaki soruları geri çevirse de 2017 yılındaki raporlara göre 6,000 çalışan ile birlikte 63 milyon ünite üretim kapasitesinin olduğu bilinmekte.
Akıllı Telefonlar
Pixel 4 XL “Çok turuncu” rengiyle basın görselleri sızdırıldı!
Pixel 4 XL, çok renkli tasarımıyla basın görselleri son sızıntılarla birlikte ortaya çıktı. Gözleri kamaştıran turuncu renginin tercih edildiği Google’ın yeni amiral gemisi, ortalığı dağıtmaya hazırlanıyor.
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Çıkan yeni görüntülerde cihazın kenarlarına da yer verilmiş. Yan profilde, siyah çerçeve tercih edilen Pixel 4 XL‘de güç tuşunu da pembe olarak sevenlerinin zevkine sunacak.
Pixel 4 XL, daha önce New York’ta bulunan bir reklam panosunda karşımıza çıkmıştı. Dün ise başka iki farklı Pixel 4 ve 4 XL renkleri ortaya çıktı. “Sadece Siyah” ve “Saf Beyaz” seçenekleriyle duyurulması beklenen cihazların basın görselleri ortaya çıkmıştı.
Yeni serisinin, resmi duyurusunun 15 Ekim’de yapılması planlanıyor. Fakat, son zamanlarda sızıntılar doğrultusunda, cihazla ilgili hiçbir süprizin kalmadığını söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi CC9 Pro 24 Ekim’de tanıtılabilir
Xiaomi, büyük ilgi gören Mi CC serisinin yeni telefonu Mi CC9 Pro modeli beklenenin üzerinde özellikler ile geliyor. Xiaomi ardı ardına orta segment pazarına ürün doldururken bir süre önce Çin pazarında satışa sunulan Xiaomi CC serisine yeni bir model daha geliyor.
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Fiyat performans oranları oldukça yüksek telefonlar arasına 24 Ekim itibariyle Xiaomi Mi CC9 Pro isimli bir üst seviye model de ekleniyor. Xiaomi CEO’su Lei Jun, yakın tarihte yapılacak olan lansmanı hedef göstererek, “Asıl bombayı 24 Ekim tarihinde göreceksiniz” demişti.
Xiaomi Mi CC9 Pro, yüksek orta düzey işlemci Snapdragon 730G‘den güç alacak. İşlemcideki “G” ifadesinden anlaşılabileceği üzere bu işlemci oyunlar için optimize edilmiş durumda. Cihazın öne çıkan bir özelliği de arkasında Samsung imzalı 108 megapiksel bir kameranın olacağı belirtiliyor. Fiyatının oldukça uygun olacağı tahmin edilen model, yüksek ihtimalle daha önce tanıtılan Mi CC9 ile aynı damla çentikli tasarımı taşıyor.
Yakın zamanda tanıtılan Xiaomi Mi CC9 modelinin özelliklerini hatırlamak gerekirse, 6,39 inç Full HD+ AMOLED ekran üzerine kuruluyor. Gücünü Snapdragon 710 işlemciden alan cihaz, 18W hızlı şarj destekli 4.030 mAh pil üzerine kuruluyor. Telefonun arkasında üçlü kamera sistemi yer alıyor. Burada Sony IMX586 sensörlü 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel derinlik kameraları karşımıza çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Mate 30’un bir milyondan fazla sattığını öne sürdü!
Huawei, geçtiğimiz günlerde tanıtımını yapmış olduğu yeni amiral gemisi olan Mate 30’un satış rakamları hakkında şaşırtıcı bir iddia da bulundu.
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Çinli Dev, yaptığı açıklamada Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun bir milyon satış rakamını zaten aştığını belirtti. Cihazlar 26 Eylül’de ilk kez Çin’de satışa çıkmıştı.
Çıkışından bu yana bir hafta geçmesine rağmen şirketin çok etkileyici bir ivme yakaladığını söyleyebiliriz. Birkaç gün önce Çin’in başkenti Shenzen’de Huawei yeni bir mağaza açılışı yaptı. Bu rakamlar da o etkinlikte dile getirilmişti.
Akıllı telefonların satışa çıkışıyla birlikte, dakikada 500 milyon Çin Yuanı toplandığını ve dakika başına 100 milyon satış yapıldığını ima etti.
Çin halkı Huawei’ye milliyetçi tutum sergiledi
Şirketin, gelen bu yoğun talebi karşılaması oldukça zor olmuş. Bununla birlikte firmanın anavatanında Amerika’dan gelen ticari ambargolara karşı Çin halkı oldukça sert cevap verdiğini gösterdi. Yeni bayrak gemisi olan Mate 30 ailesi bilidiği üzere Google Play Servislerini çalıştırmıyor. (Zaten, Çin’de yapılması mümkün değil.)
Aşağıda, binlerce insanın, yeni çıkan cihazı almak için sıra beklediğini görebilirsiniz. Görseller, Çin tabanlı bir forum sitesi olan Weibo’da paylaşılmış.
Mate 30 Pro’nun orman yeşili rengi oldukçu çekici olsa gerek ki ilk tükenenlerden biri olmuş gözüküyor. Münich, Almanya’daki resmi etkinliğe rağmen, cihaz ailesi Avrupa veya Çin dışında herhangi bir yerde satışa çıkmadı. Bu ay içinde satışlara başlanılacağı düşünülüyordu. Fakat, kesin bir çıkış tarihi henüz elimize ulaşmış değil.