Sosyal Medya
WhatsApp, kendini imha eden mesaj özelliğini test ediyor!
WhatsApp, sohbet içerisinde kendini yok eden mesajlaşma özelliği için çalışmalara başladı. WhatsApp daha önceleri de mesajları belli bir süre içerisinde konuşma içerisinden kaldırma imkanı yaratan özelliği kullanıcılarına açmıştı.
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WABetaİnfo, Whatsapp Android uygulamasında, 2.19.275 versiyonuna kaybolan mesajlar özelliğinin eklendiğini açıkladı. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan bu geliştirmenin hala test aşamasında olduğunu ve değiştirilebileceğini eklemekte fayda var.
Şu anki haliyle, yazdığınız mesajın ne kadar süre sohbet içerisinde kalacağını (5 dakika ve 1 saat seçenekleri sunuluyor.) belirleyebiliyorsunuz. Süre dolduğunda mesajdan hiçbir iz kalmıyor.
Maalesef, Kaybolan Mesaj özelliği sadece, grup sohbetlerinde kullanılabilir halde görünüyor. Ayrıca, sohbette bulunan tüm mesajlara bu geliştirmeyi uygulayabileceğiniz gibi bir kişiden gelen birkaç mesajla sınırlamanız da mümkün.
Gelecekte, özelliğe başka zaman dilimlerinin de ekleneceğini umuyoruz. Beş dakika ile bir saat oldukça keskin bir fark. Araya başka sürelerin eklenmesi, yapılan uygulamayı daha kullanılabilir kılacaktır.
WhatsApp bir süredir rekabet halinde bulunduğu rakibi Telegram’la baş edemediği aşikar. Bu hamlesiyle Telegram’ın da ona eşlik etmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
İngiliz Polisi, WhatsApp’ı kullanıcı mesajlarını paylaşmaya zorluyor!
İngiliz Polisi, sosyal medya platformları olan Amerika menşeili Facebook ve Whatsapp’tan mesajlaşma verilerini alma konusunda ısrarcı davranıyor. İki dev şirkettin İngiliz hükümetiyle uzlaşmaya varması gerekiyor.
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Sosyal medya platformları, kullanıcılar arası mesajlaşmaları şifreleyerek gerçekleştiriyorlar. Bu da kullanıcılara daha güvenli bir iletişim imkanı sunuyor. İngiliz Polisi ise bu mesajlara direkt iletişim sağlamak için çeşitli yollar arıyor.
Konuyla ilgili şahısların aktardıkları doğrultusunda, içerisinde terörizm ve pedofilinin de dahil olduğu çeşitli cinayet araştırmalarına destek olması amacıyla, bu bilgiler şirketlerden isteniyor. Anlaşmanın gelecek ay imzalanması bekleniyor.
İngiltere Genel Sekteri Priti Patel, Facebook’un uç uca şifreleme teknolojisinin, cinayetlerde kullanılabileceği konusunda daha önce uyardıklarını belirtti.
İngiltere ve Amerikan Hükümetleri ise kriptolanmış mesajları, herhangi bir suça teşvik etmeyen vatandaşların aleyhine kullanmayacaklarını iddia ediyorlar. Amerika ise İngiliz firmalarından elde edilen ölüm cezası taşıyan hiçbir bilgiyi kullanmayacaklarını ekliyor.
Haber
Instagram için karanlık mod geliyor! Nasıl görünecek?
Son dönemin popüler teması olan karanlık modu şimdi de Instagram’a geliyor. Beta testi başlayan Instagram karanlık modu iOS ve Android işletim sistemlerinde test edilmeye başlandı.
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Şahsi hesabıma da gelen söz konusu karanlık modunda koyu renkler yerine direkt olarak siyah renk tercih edilmiş. Gri ve beyaz detaylar ile hazırlanan karanlık modu özellikle OLED panele sahip olan telefonlarda ciddi bir batarya tasarrufu sağlayacak gibi görünüyor.
Android 10 ve iOS 13’le beraber gelmesi planlanan karanlık modunu biz Samsung Galaxy S10+’ın One UI 1.1 ve Android 9 sürümünde beta olarak test ettik. Eğer siz de Instagram’ı karanlık modda denemek isterseniz Google Play üzerinden Instagram’ın beta kullanıcısı olarak test etmeniz gerekecek. Ayrıca Samsung cihazlarındaki gece moduna uygun çalışan Instagram karanlık modu telefonda yapacağınız gece modu değişikliğine uygun olarak değişiklik gösteriyor.
Beta test süreci bitince tüm kullanıcılara açılacak olan karanlık modunun ayarlarda bir karanlık modu açma yeri bulunmuyor. İlk aşamada cihazların gece moduna entegre çalışacağını düşündüğümüz karanlık teması için uygulama içinde ayar da getirilebilir.
Genel
Twitter’ın Ceo’su, Jack Dorsey’nin hesabını korsanlar ele geçirdi!
Twitter’ın Ceosu Jack Dorsey‘nin hesabı kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildi. Sosyal medya devlerinden birinin böylesine büyük güvenlik açıklarına sahip olması şok etkisi yarattı.
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Hesabı ele geçiren hacker, birbiriyle alakasız onlarca tweet attı. Bunların bir kısmı küfür ve troll amaçlı olurken bir hayli ciddi sorunlara yol açacak konular da içeriyordu. Hesabı devir almak isteyenler için kredi bile kabul edebileceğini öne süren internet korsanı, kısa süre sonra Twitter yönetimi tarafından durduruldu.
Twitter sözcüsü Ebony Turner, şirketin konuyu araştırdığını ve olayın seyrini takip ettiklerine dair yazı paylaştıklarını dile getirdi.
We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.
— Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019
Jack Dorsey olayının akıbetinin farkındayız ve ne olduğunu araştırıyoruz.
Hesabın nasıl bu duruma düştüğü açıkçası çokta önemli değil. Fakat detaylara odaklandığımız zaman, korsan tweetlerin üçüncü parti yazılımlar tarafından gönderildiğini görüyoruz. Twitter, 2010 yılında SMS servislerini güçlendirmek amacıyla CloudHopper uygulamasını bünyesine katmıştı.
Akıllara; sanal korsanların, Twitter’ın izin sağladığı bu uygulamanın şifresini bularak sisteme dahil oldukları geliyor. Twitter’ın başına, hesap çalınma vakaları ilk kez gelmiyor. Daha önce de yüksek öneme sahip bir Twitter hesabı olan Facebook’un Ceo’su Mark Zuckerberg‘in de hesabı çalınmıştı. Hatta, Mark’a kullandığı bir hayli basit şifrelemeden dolayı, sosyal medyada alay konusu olmuştu.
Twitter mecrasından gerek Türk gerek yabancı medyada birçok hesap çalınma vakası yaşanmaya devam ediyor. Peki, vazgeçilmemiz haline gelen sosyal medyaya ne kadar güvenmemiz lazım? Kişisel kanaatim, tedbiri elden bırakmamak olacaktır.