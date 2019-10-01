WhatsApp, kendini imha eden mesaj özelliğini test ediyor!

WhatsApp, sohbet içerisinde kendini yok eden mesajlaşma özelliği için çalışmalara başladı. WhatsApp daha önceleri de mesajları belli bir süre içerisinde konuşma içerisinden kaldırma imkanı yaratan özelliği kullanıcılarına açmıştı.

İlginizi çekebilir: ‎ Google, canlı altyazı özelliğini Pixel 4 cihazlar için yayınladı!

WABetaİnfo, Whatsapp Android uygulamasında, 2.19.275 versiyonuna kaybolan mesajlar özelliğinin eklendiğini açıkladı. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan bu geliştirmenin hala test aşamasında olduğunu ve değiştirilebileceğini eklemekte fayda var.

Şu anki haliyle, yazdığınız mesajın ne kadar süre sohbet içerisinde kalacağını (5 dakika ve 1 saat seçenekleri sunuluyor.) belirleyebiliyorsunuz. Süre dolduğunda mesajdan hiçbir iz kalmıyor.

Maalesef, Kaybolan Mesaj özelliği sadece, grup sohbetlerinde kullanılabilir halde görünüyor. Ayrıca, sohbette bulunan tüm mesajlara bu geliştirmeyi uygulayabileceğiniz gibi bir kişiden gelen birkaç mesajla sınırlamanız da mümkün.

Gelecekte, özelliğe başka zaman dilimlerinin de ekleneceğini umuyoruz. Beş dakika ile bir saat oldukça keskin bir fark. Araya başka sürelerin eklenmesi, yapılan uygulamayı daha kullanılabilir kılacaktır.

WhatsApp bir süredir rekabet halinde bulunduğu rakibi Telegram’la baş edemediği aşikar. Bu hamlesiyle Telegram’ın da ona eşlik etmesi bekleniyor.