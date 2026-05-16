Google, premium Android cihazlar için hazırladığı yeni yapay zeka ekosistemi olan Gemini Intelligence platformunu resmen duyurdu. Ancak platformun beraberinde getirdiği teknik şartlar, oldukça geniş bir kullanıcı kitlesini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Yeni AI özellikleri, yalnızca belirli donanım standartlarını karşılayan cihazlarda kullanılabilecek. Peki, mevcut cihazınız yeni Gemini Intelligence özelliklerini kullanmak için yeterli donanıma sahip mi?

Gemini Intelligence için donanım engeli

Şirketin yayınladığı dipnotlara göre, bu platformdan faydalanabilmek için cihazlarda güncel bir amiral gemisi işlemcisi, en az 12GB RAM ve Gemini Nano v3 veya daha yeni sürüm desteği şart koşuluyor. Yazılım tarafında ise cihazın ömrü boyunca en az 5 Android işletim sistemi güncellemesi alması ve belirli hata payı kriterlerini karşılaması gerekiyor.

Yeni platform, cihaz içi işleme kapasitesini artırmayı hedefleyen yapay zeka temelli bir arayüz deneyimi sunuyor. Bu özellikler arasında akıllı otomatik doldurma, Gboard için geliştirilen Rambler sesli metin dönüştürücü ve kişiselleştirilebilir widget araçları yer alıyor. Ancak Gemini Intelligence deneyiminin merkezinde yer alan Nano v3 sürümü, platformun kapsama alanını şimdilik oldukça sınırlı tutuyor.

Google tarafından paylaşılan veriler, güncel birçok modelin bile bu kriterlerin dışında kaldığını gösteriyor. Özellikle Pixel 9 serisi ve Samsung Galaxy Z Fold 7 gibi yakın zamanda piyasaya sürülen cihazların, halihazırda Nano v2 sürümünde kalması, platformun sunduğu geniş çaplı özelliklerden faydalanamayacakları anlamına geliyor. Bu durum, teknoloji dünyasında donanım standartlarının yazılım güncellemeleriyle ne kadar hızlı değiştiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Gemini Intelligence destekli cihazlar listesi

Google’ın paylaştığı bilgilere göre, platformla uyumlu olduğu netleşen cihazlar arasında ağırlıklı olarak 2026 yılı ve sonrası piyasaya sürülecek modeller yer alıyor. Desteklenen temel modeller şu şekilde sıralanıyor:

Google: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold

Samsung: Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra

OnePlus: OnePlus 15, OnePlus 15 R

OPPO: Find X9, Find X9 Pro, Find X8, Find X8 Pro, Reno 14 Pro 5G, Reno 15 serisi

Honor: Honor Magic 8 Pro

Vivo: vivo X200T, X200, X200 Pro, X300, X300 Pro

Motorola: Signature

iQOO: iQOO 15

Realme: realme GT 7T

Google, Oppo, Samsung ve Xiaomi’nin mevcut amiral gemisi serileri ise bu yüksek performans gereksinimleri nedeniyle şimdilik desteklenmiyor. Listeye dahil olmayan modeller arasında Pixel 9 serisi, Galaxy Z Fold 7, Xiaomi 15 serisi ve Poco F8 serisi gibi cihazlar bulunuyor.

İlginizi Çekebilir: Android cihazlar için Gemini Intelligence duyuruldu! Yeni yapay zeka güncellemesi neler sunuyor?

İlginizi Çekebilir: Google Gemini Artık İstenilen Formatlarda Dosya Üretebiliyor! İş akışları nasıl değişecek?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Donanım gereksinimleri yüzünden birçok güncel modelin Gemini Intelligence özelliklerinden mahrum kalması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!